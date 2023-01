🔥 Napoli, che dominio: c’è il primato in sei classifiche

Il Napoli sta dominando questa stagione in Serie A in lungo e in largo: lo certificano ben sei primati diversi di questa annata eccezionale.

È l’anno del Napoli? Sì, è decisamente l’anno del Napoli. Il club partenopeo sta dominando il campionato di Serie A, stupendo tutti per continuità e qualità del gioco. È dall’inizio della stagione che appare in grado di fare grandi cose, e attualmente è la favorita numero uno per lo scudetto. E il dominio del club campano è evidente non solo nella posizione in classifica, ma praticamente in ogni parametro del campionato italiano.

Gli ultimi eventi, poi, hanno ulteriormente rinsaldato le ambizioni dei ragazzi di Spalletti. La penalizzazione della Juventus, già sconfitta sonoramente al Maradona, e la caduta dell’Inter di ieri sera, hanno eliminato due avversarie dalla lotta al titolo. L’ultima speranza di tenere aperta la corsa scudetto risiede nel Milan, che stasera va in trasferta contro la Lazio. Ma anche in caso di vittoria dei rossoneri, la loro distanza dal Napoli resterebbe di 9 punti.

Per la prima volta nella sua storia, il Napoli ha chiuso il girone d’andata della Serie A con 50 punti, impresa riuscita solo ad altri due club in passato. Ma i record dei campani non finiscono qui. La squadra azzurra sta infatti dominando la Serie A sotto ogni punto di vista, in questo momento: i numeri in ben sei classifiche legittimano il primato di Spalletti e dei suoi uomini. Lo spiega oggi il ‘Corriere dello Sport’.

Napoli primo in altre 6 classifiche: i dati da record

Primo in Serie A, e lo sappiamo. Ma è anche la miglior difesa e il miglior attacco: il Napoli ha subito meno reti (14) di Juventus e Lazio (15) e della Roma (16), ma ne ha anche segnati più di tutti. I 46 gol realizzati dai campani sono di gran lunga superiori a quelli del secondo miglior attacco della Serie A 2022/2023: l’Inter, infatti, è ferma a 38, davanti all’Atalanta con 37.

E non finisce nemmeno qui, perché il Napoli è anche la squadra che fa più possesso palla nel campionato italiano, sottolineando ulteriormente il proprio approccio dominante alle partite. Con una media di 33′ 39” di controllo del pallone per ogni partita, gli azzurri sono in testa anche a questa classifica, così come a quella relativa ai tiri fatti (328). In entrambi i casi, i partenopei stanno davanti alla Fiorentina di Italiano. A concludere, il Napoli è primo anche tra gli assist: 37.