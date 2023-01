🔁 Napoli, De Laurentiis ha deciso: stavolta accetterà l’offerta, tifosi preoccupati

Aurelio De Laurentiis cambia tutto. I tifosi del Napoli spiazzati, stavolta il presidente accetterà la proposta. Non si faranno gli errori del passato…

Il Napoli insegue lo Scudetto, sogno di una città che da anni spera finalmente di poter esultare e stampare il tricolore sulla propria maglia. Oggi la classifica parla chiaro e dice che gli azzurri hanno ben 12 punti si vantaggio sulla seconda in classifica. Quest’ultima proprio ieri è crollata sotto i colpi di una Lazio arrembante e ben messa in campo da Maurizio Sarri, che pure lo Scudetto l’ha sfiorato proprio sulla panchina del Napoli qualche tempo fa. Manca tutto un girone di ritorno, va detto, ma il futuro pare possa sorridere ai partenopei.

Da quello che sarà l’epilogo di questa stagione, dipenderanno poi tante cose. Laurearsi campioni d’Italia ha un peso specifico improntante, che di sicuro cambierà anche la percezione dei giocatori del Napoli in ambito nazionale ed internazionale. Insomma, se già adesso per alcuni si parla di offerte economiche che potrebbero arrivare nella prossima sessione estiva, figurarsi con la vittoria dello Scudetto.

Aurelio De Laurentiis, in questo senso, si prepara anche ad un cambio di strategia importante. Gli errori fatti in passato non andranno ripetuti, e proprio per questo il patron si avvarrà del supporto di un dirigente navigato come Cristiano Giuntoli, ma anche della grande esperienza di Luciano Spalletti che avrà la sua voce in capitolo.

Napoli, cambia tutto: De Laurentiis stavolta accetterà …

Il presidente del Napoli non vuole farsi trovare impreparato, e dunque ascolterà . Consigli, certo, ma anche quelle che saranno le offerte che arriveranno per i suoi giocatori. Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, infatti, ad oggi De Laurentiis ha capito che per mantenere una certa sostenibilità , anche sotto il punto di vista degli ingaggi, può rendersi necessario anche qualche sacrificio.

Soprattutto se – si legge – dovessero arrivare offerte importanti, come accaduto nel caso di Koulibaly negli scorsi anni. No, stavolta il presidente del Napoli non adotterà una strategia “romantica”, ma andrà più sul pragmatico. Nessuno è incedibile, almeno questo dovrebbe essere il diktat per il futuro. Molto, come detto, dipenderà ovviamente da quello che sarà il finale di stagione di un’annata che potrebbe risultare storica, e potrebbe cambiare tutto.