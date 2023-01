“120 milioni”: calciomercato Napoli, l’offerta che fa cedere De Laurentiis

L’offerta che può far cedere Aurelio De Laurentiis e il Napoli è di 120 milioni di euro e potrebbe arrivare in estate

Il Napoli sta disputando una stagione straordinaria ed è vicino alla conquista del suo terzo scudetto. Manca ancora un girone, quello di ritorno, ma nelle diciannove partite d’andata sono arrivati ben cinquanta punti. E’ il terzo più alto della storia della Serie A, con un distacco di +12 sulla seconda, il più alto mai raggiunto. Splendido percorso per i ragazzi di Luciano Spalletti, trascinati dai gol di Victor Osimhen, attualmente il capocannoniere della Serie A, e dalle splendide prestazioni di Khvicha Kvaratskhelia.

In particolare, Victor Osimhen ha attirato su di sé gli occhi di parecchi top club europei. Su tutti, quelli del Manchester United, che già la scorsa estate era interessato. L’affare con Cristiano Ronaldo imbastito da Jorge Mendes non si è concretizzato e dopo pochi mesi il portoghese ha rescisso. Ma un centravanti ai Red Devils serve ancora e l’affondo per il nigeriano potrebbero tentarlo per la prossima estate, con una grandissima offerta per De Laurentiis.

Napoli, offerta per Osimhen dallo United: le ultime di Di Marzio

Gianluca Di Marzio, esperto di mercato di Sky Sport, sul portale olandese Soccernews.nl: “Il colpo Osimhen per il Manchester United è possibile la prossima estate, lo volevano già la scorsa estate”. Poi continua: “L’offerta dev’essere almeno di 120 milioni di euro e i club della Premier League lo vogliono, hanno l’intenzione di prenderlo così come i Red Devils”. Un’offerta del genere potrebbe davvero far cedere Aurelio De Laurentiis alla fine di questa stagione, anche perché il centravanti del Napoli ha il contratto in scadenza il 2025.

Il Napoli, oltre a Osimhen, potrebbe perdere anche Piotr Zielinski e Hirving Lozano, che tra l’altro hanno il contratto in scadenza il 30 giugno 2024. In caso di mancato rinnovo, per evitare che il club partenopeo li perda a zero e possa guadagnare qualcosa dalle loro cessioni, De Laurentiis prenderebbe in seria valutazione le offerte che probabilmente arriveranno.