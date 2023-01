“Kim è peggio di Skriniar?”: Scoppia il caso in Serie A per il difensore

Scoppia il caso in Serie A per il difensore in questo periodo di mercato e arriva il confronto tra Kim Min-Jae e Skriniar

Milan Skriniar, difensore dell’Inter, ha il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno 2023 e non ha la minima intenzione di rinnovare. Una vera e propria beffa per Zhang, che ha rifiutato di venderlo la scorsa estate per 50 milioni di euro più 10 di bonus. Era infatti questa l’offerta del PSG, con Marotta e Ausilio che hanno continuato con il difensore slovacco nella rosa di Simone Inzaghi. Fra qualche mese andrà via a zero, a meno che i parigini non anticipino il suo arrivo con un indennizzo da 10-15 milioni.

Questo non fa altro che alimentare le polemiche, visto che l’Inter ha problemi economici importanti e non ha avuto il coraggio di vendere Skriniar. Come invece ha fatto il Napoli con Koulibaly, che ha guadagnato 40 milioni di euro poi reinvestiti. Il suo sostituto naturale, Kim Min-Jae, è arrivato dal Fenerbahce dietro il pagamento della clausola dal valore di 19,5 milioni. E proprio di questo confronto, tra le tante altre cose, ha parlato l’intermediario di mercato Sabatino Durante.

Inter, Durante parla dell’addio di Skriniar

Sabatino Durante, intermediario di mercato, ha parlato ai microfoni di Calciomercato.it su TV Play: “Perché l’Inter deve perdere tempo con Skriniar? Non è Samuel. Kim è peggio di Skriniar? Koulibaly in Serie A ha fatto meglio dello slovacco e in Premier fa fatica, osanniamo dei buoni giocatori che non sono niente di più. Bisognava cederlo l’estate scorsa insieme a Dumfries. Marotta e Ausilio avrebbero accettato, la proprietà ha detto no. Anche se dovesse arrivare un’offerta da 10 milioni andrebbe accettata, ma se arriva il presidente e dice ne voglio 20…”. Parole chiare, che mettono in evidenza la difficile situazione in cui si trova l’Inter.

Skriniar è stato espulso nell’ultima partita contro l’Empoli al Meazza. E’ stato molto criticato sui social, ma allo stesso tempo i tifosi nerazzurri hanno rivolto la loro irritazione anche nei confronti della dirigenza. Soprattutto per l’intervista rilasciata dal procuratore del difensore slovacco, proprio nel momento in cui si faceva espellere durante la partita.