“Mourinho è più bravo di Spalletti”: parola di… Oronzo Canà

Mourinho meglio di Spalletti? L’inaspettato giudizio sui due allenatori arriva poche giorni prima dell’attesissima Napoli-Roma di campionato.

Sale la tensione per Napoli-Roma di domenica sera, ennesimo big match di inizio 2023 – dopo Inter e Juventus – per i ragazzi di Spalletti. Il Napoli continua a guidare la classifica della Serie A con 13 punti di vantaggio sui giallorossi, che sono alla pari di Lazio e Inter, a meno 1 dal Milan e a più 2 sull’Atalanta. Insomma, in questo momento, alla Roma, i punti servono e non ci si può permettere disattenzioni. Mourinho si gioca moltissimo.

D’altronde l’allenatore portoghese, che proprio oggi compie 60 anni, deve mettersi alle spalle critiche e difficoltà che anche quest’anno, dopo la vittoria della Conference, lo assillano. La sua Roma non sta rendendo al meglio, sia come risultati che come gioco, e lui lo sa benissimo. Se non altro può essere confortato dai complimenti ricevuti quest’oggi da un illustre “collega”, intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.

“Per me Mourinho è migliore di Spalletti, ha vinto tanto in carriera”. A parlare un allenatore, per certi versi, iconico, nonché grande tifoso romanista: Oronzo Canà! “A Napoli sono stato dopo quattro anni di corteggiamento, e mi sono commosso per tutto l’affetto ricevuto” ha detto. Poi, riguardo un suo celebre ex giocatore: “Aristoteles mi ricorda più Abraham di Osimhen”.

Oronzo Canà sceglie Mourinho, ma per lo scudetto…

Se non vi è suonato qualche campanello in testa, dovete rivedere la vostra cineteca personale. Oronzo Canà non esiste in realtà, ma è stato il celebre protagonista del film del 1984 “L’allenatore nel pallone”, interpretato da Lino Banfi. Pugliese di nascita ma romano d’adozione, l’attore oggi 86enne è diventato celebre con quella pellicola, ma ancora oggi è un grande appassionato di calcio.

E, nonostante i complimenti a José Mourinho riconosce: “È giusto che il Napoli vinca lo scudetto”. Un divertente antipasto in vista della sfida di domenica sera al Maradona tra partenopei e capitolini, a cui l’attore, comunque, prova a proporre un compromesso. “Pareggiamo 1-1, poi alla fine ci danno un rigore e Dybala segna. Ci serve andare in Champions, tanto lo scudetto il Napoli lo vince lo stesso!”.