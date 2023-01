Napoli-Roma, annuncio ufficiale: tifosi col fiato sospeso, il motivo

Napoli-Roma si giocherà domenica sera, e la tensione per la partita è già molto alta. M ail club campano promette molto più che la vittoria.

Si avvicina Napoli-Roma, ennesimo big match di questo inizio di 2023 per i ragazzi di Luciano Spalletti. Questa domenica, la squadra partenopea scenderà in campo per affrontare i giallorossi allo stadio Maradona, in una sfida tra prima e quinta della classifica. Ma nonostante i 13 punti di vantaggio degli azzurri, la tensione e l’attesa per questo incontro sono comunque molto elevate. E non solo per ragioni prettamente sportive.

Il Napoli andrà in campo con la consapevolezza di avere un ampio vantaggio sulle inseguitrici, ma anche sapendo bene che è troppo presto per staccare la spina e concedersi qualche leggerezza. Dal canto suo, però, è la Roma quella che investe maggiori aspettative sulla partita, pur conscia delle difficoltà di fare risultato al Maradona. Il club di Mourinho, spesso criticato per il suo gioco, è infatti davanti a un altro momento cruciale della sua stagione.

È vero che occupa il quinto posto in Serie A, con 37 punti in 19 partite, ma è anche appaiata sia all’Inter quarta che alla Lazio terza, e a un solo punto dal Milan secondo. L’occasione per fare punti pesanti in campionato è quindi molto ghiotta. Ma la Roma deve anche mantenere le distanze dall’Atalanta, che la insegue a meno 2, e il giorno prima ospita la Sampdoria.

Sorpresa per Napoli-Roma: cosa succederà al Maradona?

Ma ogni considerazione tecnica e tattica è solo un contorno questa volta. Nelle ultime ore, infatti, i tifosi di entrambe le squadre si stanno chiedendo cosa si nasconda dietro il misterioso tweet di oggi del Napoli. Il profilo ufficiale del club campano ha infatti pubblicato un annuncio inaspettato, parlando di una “sorpresa” che attenderà tutti i fan allo stadio Maradona domenica sera, prima dell’inizio del match.

“Allo stadio si vive di emozioni! Insieme a Coca Cola abbiamo preparato una sorpresa per voi nel pre-partita di Napoli-Roma. Stay tuned!” riporta il breve annuncio. A corredare il tweet del club partenopeo, solo un video con varie azioni, gol ed esultanze dei ragazzi agli ordini di Luciano Spalletti. E una scritta: “Siete pronti?”. Ancora non ci sono ulteriori dettagli sull’evento organizzato dal Napoli con Coca Cola, ma di sicuro questo aggiungerà un po’ di curiosità in più per il match di domenica.