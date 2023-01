Napoli-Roma, tutto confermato: la scelta di Mourinho è netta

José Mourinho, vista la gara di domenica della sua Roma contro il Napoli di Luciano Spalletti, ha compiuto una scelta molto netta.

Il Napoli, grazie alle sconfitte dell’Inter e del Milan contro Empoli e Lazio, ha ancora allungato in classifica. I partenopei, infatti, hanno adesso la bellezza di dodici punti di vantaggio sul secondo posto, dove c’è il team guidato da Stefano Pioli.

Tuttavia, i partenopei non possono permettersi di rilassarsi, anche perché il prossimo turno di campionato presenta un’altra gara contro una big della nostra Serie A. Domenica sera, infatti, allo Stadio Diego Armando Maradona arriverà la Roma di Mourinho, la quale sta attraversando un ottimo momento di forma.

Oltre alla qualificazione ai quarti di finale di Coppa Italia, infatti, i giallorossi hanno totalizzato la bellezza di dieci punti nelle prime quattro partite di questo 2023, riuscendo così a raggiungere la tanto agognata zona Champions League. Tuttavia, proprio per la gara di domenica dello Stadio Maradona contro il Napoli, José Mourinho ha compiuto una scelta molto netta.

Secondo quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’, infatti, il tecnico portoghese non convocherà Nicolò Zaniolo neanche per partita contro gli azzurri, così come è già successo domenica scorsa per il match contro lo Spezia di Luca Gotti. Il giocatore italiano, in attesa di nuovi sviluppi provenienti dal calciomercato.

Napoli-Roma, la scelta di José Mourinho: Nicolà Zaniolo non sarà convocato

Nicolò Zaniolo, come ammesso dallo stesso José Mourinho, ha chiesto di essere ceduto già nel corso di questa sessione di calciomercato invernale. Tuttavia, la vendita del giocatore presenta ancora alcune difficoltà. Sull’italiano, infatti, bisogna registrare l’interesse di varie squadre che, però, non andrebbero oltre al prestito con obbligo di riscatto.

Tuttavia, la Roma vuole cedere Zaniolo a titolo definitivo, o con un obbligo di riscatto sicuro. Tra i club italiani sul giocatore capitolino bisogna segnalare il fortissimo interesse del Milan, anche se c’è ancora molta distanza tra domanda ed offerta. Nelle ultime ore, invece, il Bournemouth avrebbe presentato alla società giallorossa un’offerta ufficiale a titolo definitivo di circa 30 milioni di euro. Nelle prossime ore, sicuramente, ci saranno degli ulteriori aggiornamenti sul destino del calciatore.