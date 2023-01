🚑 “Stop di 20 giorni”: Napoli, è ufficiale. Il big salta il match

Il Napoli di Luciano Spalletti si prepara alla prossima serie di impegni della Serie A. Gli azzurri sono nettamente primi in classifica.

Nella giornata di domani inizierà ufficialmente il girone di ritorno ed il Napoli capolista di Luciano Spalletti è atteso da una lunga serie di partite. Nel posticipo del ventesimo turno andrà in scena al Maradona il big match contro la Roma di Josè Mourinho, il sempre tanto atteso derby del Mezzogiorno. Successivamente il calendario degli azzurri sarà molto più semplice e la formazione partenopea affronterà Spezia, Cremonese ed Empoli con l’unico grosso impegno settimanale della Champions League.

Domenica sera il Napoli proverà a battere la Roma e chiudere ancora di più la questione scudetto, solo poi si concentrerà per il prossimo match di campionato, la trasferta di La Spezia contro gli uomini di Luca Gotti. Lo Spezia sta disputando un ottimo campionato e domani disputerà l’anticipo contro il Bologna. Il tecnico dei liguri Gotti ha parlato in conferenza stampa ed ha rilasciato interessanti indicazioni:

“E’ una partita senza due grandi protagonisti, Nzola e Arnautovic. Ci saranno degli assenti certi, abbiamo l’infermeria piena e faremo alcune valutazioni per i nostri, penso a Holm. Il Bologna è una squadra di grande qualità , dovremo stare molto attenti. Alternative a Nzola? Ci sono vari attaccanti che stanno più o meno bene, faremo delle valutazioni”.

Spezia-Napoli, lo stop è ufficiale

Gotti ha parlato dei vari acquisti, lo Spezia è stato uno dei club più attivi di questo calciomercato invernale. Il tecnico ha parlato della situazione ed ha annunciato anche una grave perdita per la rosa ligure:

“Krollis è stato fermo un mese intero per la sosta del campionato, non è facile nemmeno metterlo in allenamento”. Poi ha svelato riguardo l’indisponibilità del neo acquisto Zurkowski: “Zurkowski era già pronto e già conosceva la Serie A, ma ha avuto un problema e resterà fermo per 20 giorni. Sicuramente ritarderà il suo inserimento”. Visto quest’assenza Zurkowski salterà sicuramente la sfida contro il Napoli di domenica prossima, perdita importante per i liguri.