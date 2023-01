Kvaratskhelia-Napoli, la sentenza è netta: tifosi al settimo cielo

Il Napoli di Luciano Spalletti è carico per il big match di domenica sera contro la Roma di Paulo Dybala. C’è grande attesa per il match.

Domenica sera andrà in scena al Maradona il derby del Mezzogiorno tra Napoli e Roma. Il club azzurro affronta Mourinho da capolista e con un netto vantaggio su tutte le possibili avversarie. Dopo l’ultimo turno di campionato il club partenopeo è letteralmente andato in fuga, lasciando Milan e Inter ad oltre dieci punti di distacco.

Dodici e tredici punti per l’esattezza con le milanesi ormai impegnate totalmente nella lotta Champions e la squadra di Spalletti che ha un’unica reale rivale, appunto il Napoli stesso. Gli azzurri hanno una serie di partite consecutive nelle prossime settimane e paradossalmente possono anche pensare all’altra competizione in cui sono impegnati, la Champions League.

La formazione partenopea affronterà l’Eintracht Francoforte nel doppio confronto agli Ottavi di Champions League e gli azzurri sognano di entrare nella storia. Intanto testa alla Roma di Josè Mourinho e lo scontro con la squadra di Paulo Dybala. Negli azzurri c’è attesa per la situazione di Kvicha Kvaratskhelia, uno dei calciatori protagonisti di questo straordinario inizio di stagione.

Napoli-Roma, le ultime su Kvaratskhelia

Le ultime settimane non sono state semplice per Kvaratskhelia, alle prese con alcuni problemi fisici. L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha fatto il punto sulle condizioni del calciatore rassicurando e spiegando che c’è un certo ottimismo in vista del match. Il calciatore tornerà oggi a lavorare completamente in gruppo.

Se non ci sarà nessun problema Kvicha rientrerà senza problemi tra i convocati e a meno di clamorosi colpi di scena guiderà l’attacco azzurro. Sia lui che Osimhen dovrebbero partire sicuramente titolari, pronti per una sfida di assoluto livello con uno dei club più interessanti del nostro campionato.