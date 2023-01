🤩 Napoli, ADL ha deciso: pronto l’accordo, tifosi in estasi

Il Napoli già al lavoro per completare l’ennesimo colpo di mercato: l’accordo è vicino, De Laurentiis vuole chiudere presto.

Il Napoli si gode la vetta della classifica. La sconfitta patita martedì dal Milan per mano della Lazio ha consentito agli azzurri di consolidare il primo posto con 12 punti di vantaggio rispetto ai Campioni d’Italia. Un gap che i partenopei proveranno ulteriormente ad incrementare nelle prossime settimane così da chiudere la pratica scudetto e pensare esclusivamente alla Champions League.

Tanti i fattori alla base dell’ottimo livello di gioco espresso dalla squadra, tra cui l’ottima campagna acquisti condotta nella scorsa estate dal presidente Aurelio De Laurentiis e dal direttore sportivo Cristiano Giuntoli. L’idea di far partire 4 senatore e prendere nomi poco conosciuti dai tifosi ma dal sicuro rendimento e pronti per esibirsi nei palcoscenici più importanti si è rivelata vincente. Khvicha Kvaratskhelia, ad esempio, si è imposto subito diventando una delle principali colonne portanti della squadra.

Ottimo anche il contributo offerto da Kim Min-jae. Il sudcoreano era atteso da un compito gravoso, ovvero raccogliere il testimone lasciato da Kalidou Koulibaly (nel frattempo passato al Chelsea). L’ex Fenerbahçe, invece, si è inserito nella nuova realtà nel migliore dei modi diventando fondamentale in fase di non possesso e perfino utile in quella realizzativa (2 reti in 18 apparizioni in Serie A).

Napoli, De Laurentiis si muove per blindare Kim

Il suo nome, inevitabilmente, è finito nel mirino della Premier League e in special modo in quello del Manchester United. Le probabilità che in estate vada in scena il divorzio, però, sono praticamente inesistenti. Il Napoli infatti, stando a quanto riportato nell’edizione odierna de ‘Il Corriere dello Sport’, ha intenzione di blindarlo e avviare a breve la trattativa riguardante il rinnovo del contratto in scadenza nel 2025.

De Laurentiis e Giuntoli, nel dettaglio, proporranno al suo entourage un aumento dello stipendio percepito (ora percepisce 2.5 milioni) ed un prolungamento dell’accordo. E non finisce qua, perché si proverà pure ad aumentare l’importo della clausola rescissoria e portarla dai 48 milioni attuali ad almeno 65. I contatti sono destinati a scattare a stretto giro di posta. Il matrimonio tra le parti si preannuncia lungo e fruttuoso. L’interesse delle inglesi è destinato a restare sulla carta.