🤯 Napoli, Kim va via in estate? Due superpotenze si fiondano sul coreano

Kim Min-Jae andrà via in estate? In questi giorni si parla della possibile cessione, e dall’Inghilterra arriva anche un’indiscrezione.

L’impatto avuto da Kim Min-Jae sul campionato italiano è stato non soltanto importante, ma ha certificato nettamente quanto il lavoro di Cristiano Giuntoli abbia un valore importantissimo sulla costruzione del Napoli attuale. Il difensore coreano ha stupito tutti, soprattutto perchè è arrivato all’ombra del Vesuvio per prendere il posto di un mostro sacro come Kalidou Koulibaly. Risultato? Ad oggi c’è una frangia dei tifosi del Napoli che addirittura ritiene Kim migliore del difensore senegalese, osannato per anni da tutta la platea azzurra, ma anche dagli addetti ai lavori in giro per tutta Europa.

Certo, anche il coreano ha avuto un momento di tentennamento nelle ultime settimane prima dello stop dei Mondiali. Le ha giocate tutte, hanno prontamente difeso tanti tifosi del Napoli, e ci sta che si possa incappare in un errore su tante partite andate in scena in questa prima parte di stagione tra campionato e Champions League.

Kim rappresenta, dunque, il futuro della difesa del Napoli? Si, fino a prova contraria. Le vie del calciomercato sono infinite, ed anche Aurelio De Laurentiis ha ormai capito che non si può pensare di escludere a priori ogni operazione di mercato riguardante cessioni importanti.

Napoli, su Kim due big d’Europa: da Manchester a Madrid vogliono il coreano

Se è vero che nella prossima sessione invernale nulla si muoverà, tutto può accadere in estate. C’è chi sostiene che anche Kim, alla fine, potrebbe lasciare Napoli. Gli estimatori non mancano, soprattutto dopo la vetrina avuta nelle prime settimane di campionato per il coreano.

Dall’Inghilterra arriva una voce di mercato importante, che potrebbe interessare proprio il difensore. Secondo quanto riportato dal ‘Sunday Mirror’, infatti, su Kim sarebbero pronte a fiondarsi due superpotenze europee: da un lato il Manchester United, dall’altro il Real Madrid.

Entrambe sarebbero fortemente interessate al difensore, e alla fine della stagione – si legge – pare siano pronte quanto meno a capire le intenzioni del Napoli sul suo futuro.