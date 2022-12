“Non vuole ridursi l’ingaggio”: Napoli, addio in estate e tifosi delusi

Possibile cessione in estate per uno degli azzurri più pagati nella rosa del Napoli. L’indiscrezione emersa in queste ore.

Che il Napoli non muova nulla nella prossima finestra di mercato, sembra un aspetto ormai assodato. L’unica variabile potrebbe essere quella legata a Diego Demme. Il centrocampista tedesco ha giocato pochissimo, ed inevitabilmente potrebbe chiedere di lasciare Napoli per portare a casa un minutaggio maggiore rispetto a quanto raccolto nella prima parte della stagione. Al netto di questo, però, non ci dovrebbero essere operazioni in entrata e tanto meno in uscita.

Tutto verrà proiettato all’estate. La dirigenza non vuole muovere pedine in questa fase, soprattutto per quanto visto nella prima parte della stagione. Il Napoli è capolista in Serie A, ha conquistato gli ottavi di Champions League da prima nel girone. Tutto questo ha portato in seno alla società la convinzione che, ad oggi, quella di Luciano Spalletti è una macchina di si muove bene, ai limiti della perfezione. Sarebbe un errore, dunque, provare a modificare qualcosa.

Napoli, Lozano in estate può partire: le ultime

In estate, come detto, le valutazioni verranno ovviamente fatte in maniera diversa. Ci sono diverse situazioni interne che vanno risolte il prima possibile, soprattutto perché il presidente De Laurentiis non vorrà commettere nuovamente l’errore di trattenere giocatori alla fine di un ciclo. E questo discorso potrebbe coinvolgere anche Hirving Lozano.

Il messicano ha vissuto momenti complessi in quel di Napoli, tra infortuni ed incapacità di inserirsi concretamente nella rosa. Con Gattuso sei mesi importanti, ma tra Ancelotti e Spalletti non c’è stato quel grande exploit che ci si aspettava. I tifosi, va detto, hanno grande fiducia in lui ed in questa prima parte di stagione il messicano ha risposto presente.

Eppure, secondo quanto riportato oggi da ‘La Gazzetta dello Sport’, Lozano potrebbe lasciare Napoli in estate. Contratto in scadenza nel 2024, con il chucky che non avrebbe alcuna intenzione di ridimensionare il suo ingaggio. Difficile, dunque, arrivare alla firma per il prolungamento dell’accordo tra le parti. Possibile (o probabile), riporta La rosea, che in estate Lozano ed il Napoli possano separarsi.