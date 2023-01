Napoli, che doccia fredda: la notizia prima della Roma è una batosta

Importanti novità sul possibile colpo di calciomercato del Napoli. La situazione in questo momento spiazza i tifosi.

Il Napoli in campo continua a offrire ottime prestazioni. Gli azzurri di Luciano Spalletti guidano la classifica di Serie A con un vantaggio non indifferente nei confronti delle inseguitrici. C’è poi anche la Champions League, con il Napoli che presto sarà chiamato alla doppia sfida con l’Eintrach Francoforte, valida per gli ottavi di finale.

Contemporaneamente Giuntoli lavora molto sul mercato. In questa sessione è stata puntellata la squadra. E’ arrivato Bereszyński, in uno scambio con Zanoli. L’ex Samp va a coprire il ruolo di vice Di Lorenzo. E’ poi arrivato anche Gollini, sempre in un dentro fuori stavolta con Sirigu. L’ex estremo difensore del PSG è andato a Firenze, mentre Gollini ha invece fatto il percoso opposti, non prima però di essere passato per l’Atalanta proprietaria del cartellino.

C’è poi la questione giugno, laddove il Napoli aveva messo nel mirino la rivelazione dell’ultimo Mondiale Azzedine Ounahi. Il centrocampista marocchino, tra i protagonisti del positivo cammino nella Coppa del Mondo da parte della sua nazionale, è un pezzo molto ambito sul mercato. Il suo arrivo a Napoli, che nelle ultime settimane era dato molto per probabile, potrebbe invece non concretizzarsi. E gli azzurri rischierebbero di perdere il calciatore per il proverbiale piatto di lenticchie.

Napoli, sfuma Ounahi? Il calciatore ad un passo dal Marsiglia

Come riporta SerieANews.com il tutto nasce dall’accelerata del Torino riguardo Ivan Ilic. Il centrocampista dell’Hellas Verona è infatti vicinissimo al trasferimento in granata. Il calciatore era anche nel mirino del Marsiglia, ma a questo punto il trasferimento sarebbe ormai impossibile da realizzare.

Il Marsiglia si sarebbe allora rivolto all’Angers per Ounahi. A stupire è però la cifra per la quale il club francese, che naviga in pessime acque di classifica, si proverebbe del calciatore. L’accordo tra le due società, stando a quanto riporta RMC Sport, sarebbe stato trovato sulla base di ‘soli’ 10 milioni. Per il calciatore pronto un contratto fino al 30 giugno 2027.