😱 Napoli, arriva la stangata: il Giudice Sportivo gela il club

Domenica il Napoli di Spalletti affronterà la Roma di Mourinho. Questa non è stata però l’unico match del Mezzogiorno della settimana.

Domenica sera andrà in scena la sfida al Maradona tra il Napoli di Luciano Spalletti e la Roma di Josè Mourinho. La squadra partenopea è sempre più sola in campionato e i tifosi sognano il terzo scudetto. Il vantaggio di dodici punti sul Milan e tredici su Inter, Roma e Lazio rassicura molto la squadra e domenica gli azzurri possono chiudere definitivamente il discorso scudetto.

Questo non è stato però l’unico scontro del Mezzogiorno tra Napoli e Roma. In settimana le due squadre si sono sfidate, a livello Primavera, nei Quarti di finale e alla fine hanno vinto i giallorossi. La Roma ha vinto 2 a 1 dopo una vera battaglia e la squadra capitolina ha trovato l’accesso alle semifinali.Â

Un match dove il Napoli Primavera, impegnato nella lotta salvezza, ha lottato fino alla fine e ha tenuto testa ad una delle squadre più forti del campionato Primavera. Nelle ultime ore ha fatto molto scalpore la decisione del giudice sportivo di squalificare pesantemente due calciatori, uno del club azzurro e uno del club giallorosso.

Roma-Napoli, le decisioni del Giudice sportivo

Il fine match di Roma-Napoli ha portato avanti tante polemiche. Tra i principali protagonisti in negativo ci sono Daniel Nosegbe del club partenopeo e Majchrazak, stellina della Roma. Il giocatore azzurro è esploso nel finale spingendo diversi avversari a terra e colpendo con un pugno al petto un avversario. Il Giudice sportivo ha colpito pesantemente entrambe le parti, penalizzando le due squadre.

Il Giudice Sportivo ha penalizzato Nosegbe fino al 16 Settembre, quasi un mese di stop per il calciatore. Una dura penalizzazione con Frustalupi che perde così una delle pedine chiave per i prossimi match, importanti per la lotta salvezza. La Roma perde invece una delle sue stelle fino al 13 Settembre, penalizzazione leggermente più lieve rispetto all’avversario.