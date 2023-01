Ufficiale, il Napoli lo blinda: è arrivata la firma sul contratto

Il Napoli pensa anche in chiave futura e muove un primo passo in ottica linea verde: blindato il giocatore già chiamato da Spalletti

Il Napoli lavora in chiave futura. Il club di Aurelio De Laurentiis, senza troppe esigenze di mercato in un periodo in cui la squadra di Luciano Spalletti risponde benissimo in campo, può concedersi la possibilità di lavorare ad ampio raggio e affrontare anche quei temi in genere posti su un piano leggermente più basso.

In queste ore, la società partenopea ha mosso un passo concreto per il futuro, raggiungendo l’accordo con un giovane prospetto. La dirigenza partenopea ha così risolto in anticipo una strategia per il futuro. Il calciatore in questione da ormai diversi anni fa parte della famiglia azzurra.

Calciomercato Napoli, il club di De Laurentiis si muove in chiave futura: primo contratto da professionista per Matteo Marchisano

Il centrocampista esterno Matteo Marchisano, classe 2004, elemento della Primavera, ha firmato in queste ore il suo primo contratto da professionista, come scrive ‘CalcioNapoli24.it’. Il giovane calciatore azzurro ha fatto parte del ritiro invernale della squadra di Luciano Spalletti. Il calciatore ha viaggiato con il resto della prima squadra in Turchia e lì ha lavorato a contatto con Di Lorenzo e compagni.

Rientrato in Italia, poi, ha avuto la possibilità di giocare i minuti finali dell’amichevole contro il Villarreal degli ex Raul Albiol e Pepe Reina.

Nel corso di questa stagione, Marchisano ha giocato undici partite tra tutte le competizioni con l’Under 19 azzurra di Nicolò Frustalupi: 7 presenze nel campionato Primavera 1 (si è perso varie gare tra la quarta e l’undicesima giornata, 3 in Coppa Italia Primavera (contro Reggina, Juventus e Roma) e l’ultima in Youth League (nella sconfitta per 5-0 contro il Liverpool).

Marchisano avrà ora la possibilità di continuare a maturare nel vivaio azzurro prima di continuare molto probabilmente in prestito nelle serie minori il suo processo di maturazione come calciatore. Il ragazzo è uno dei pilastri della Primavera, il Napoli ora comincia a tracciarne anche il futuro.