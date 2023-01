Calciomercato Napoli, il guizzo nei giorni del condor: “Possibile cessione”

Il guizzo nei giorni del condor potrebbe riguardare proprio il Napoli, con la possibile cessione di un top player

Il Napoli giocherà domenica la 1^ giornata del girone di ritorno con la Roma. Una sfida molto affascinante, coi giallorossi che fanno parte del trenino Champions che comprende anche Milan, Inter, Lazio e Atalanta. Tutte racchiuse in poche punti per tre posti, coi partenopei staccatissimi in avanti con un +12 sulla squadra di Stefano Pioli. La Roma deve fare i conti anche con la situazione Zaniolo, che ha completamente rotto con l’ambiente e potrebbe essere ceduto in Premier League.

Il mercato del Napoli fin qui è stato caratterizzato dagli arrivi di Pierluigi Gollini e Bartosz Bereszynski, con le cessioni di Salvatore Sirigu e Alessandro Zanoli. Una panchina più lunga per quando arriveranno, di nuovo, le partite ogni tre giorni. E uno dei giocatori che più ha seguito Giuntoli in questo mercato è Azzedine Ounahi, con la possibile cessione di Piotr Zielinski, cercato dal West Ham anche l’estate scorsa.

Napoli, gli aggiornamenti sull’addio di Zielinski

Luca Marchetti, esperto di mercato di Sky Sport, ha parlato ai microfoni di ‘Forza Napoli Sempre’ su Radio Marte: “Il mercato del Napoli è chiuso con l’arrivo di Gollini, anche se potrebbe verificarsi il colpo del condor con Azzedine Ounahi per sistemare il centrocampo del futuro, ma non sarebbe un colpo non per l’immediato. Mentre la possibile cessione di Zielinski non sarebbe adesso, ma a luglio”. Chiaramente, il contratto in scadenza del polacco il 30 giugno 2024 fa porre delle serie domande sul suo futuro, con la trattativa per il rinnovo in stand-by visto l’ingaggio attuale che si assesta sui 3,5 milioni di euro.

L’Angers non sta vivendo un bel periodo, è ultimo in Ligue 1 e deve cedere i suoi gioielli. Quindi Boufal, ma anche lo stesso Ounahi. La richiesta è di almeno 25 milioni, ma il Napoli non ha intenzione di spingersi oltre i 20. Questo porterà a una trattativa abbastanza lunga, ma con la retrocessione del club francese e l’accordo trovato col centrocampista, si potrebbe chiudere la prossima estate.