🔴 Napoli, i tifosi tremano: non arriva la firma, sfuma il rinnovo?

Il Napoli continua a lavorare sui rinnovo. Uno in particolare, però, tarda ad arrivare: colloqui a rilento, che possa sfumare la firma?

Mentre il Napoli prosegue la sua galoppata in cima alla classifica, c’è chi come Cristiano Giuntoli continua a guardare al futuro. Il direttore sportivo azzurro, oltre a tenere sempre gli occhi aperti per quanto riguarda il mercato, sta continuando a lavorare anche per quanto riguarda i rinnovi di contratto di alcuni azzurri in rosa. I tavoli aperti sono diversi, e sarà importante anche lavorare in maniera tempestiva per non rischiare di farsi trovare impreparati soprattutto qualora proprio il Napoli dovesse terminare la stagione con un epilogo glorioso, magari con lo Scudetto in tasca.

Ed allora ecco che si parla di Victor Osimhen, ed un adeguamento di contratto dopo una stagione da protagonista indiscusso. Ma c’è anche il caso Kim, con il Napoli che vorrebbe legare il coreano alla realtà azzurra in maniera ancora più stringente ed importante. Certo, non bisogna avere fretta soprattutto in un momento della stagione cosi delicato, ma lo stesso Giuntoli sta tenendo vivi i colloqui con gli entourage dei giocatori. C’è, però, uno degli azzurri in rosa per il quale il rinnovo pare stia tardando ad arrivare. Che si sia inceppato qualcosa?

Napoli, che succede con Rrahmani? Il rinnovo tarda ad arrivare

Il nome al centro dell’attenzione è quello di Amir Rrahmani, difensore che di fatto rappresenta un pilastro per la difesa azzurra. Il giocatore kosovaro, arrivato dal Verona nel 2020, ha il contratto in scadenza nel 2027. Certo, non a stretto giro, ma il Napoli evidentemente vorrebbe andare a prolungare l’accordo anche per assicurarsi in maniera ancora più forte le prestazioni del classe ’94’.

Eppure, qualcosa si è inceppato: secondo quanto riportato oggi dal giornalista del ‘Corriere dello Sport’ Fabio Mandarini, nel corso della trasmissione ‘Giochiamo d’anticipo’, l’intesa non è ancora arrivata. L’accordo sembrava scontato, ed invece le parti stanno continuando a trattare. Il tutto prosegue a rilento, in maniera inaspettata rispetto alle previsioni. Che il Napoli debba preoccuparsi? Giuntoli continuerà a parlare con il suo entourage, anche i tifosi guardando a questa situazione con apprensione.