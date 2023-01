🟥 Napoli, l’arbitro lo squalifica: il big salta il match

Occhio Napoli, è arrivato un’ammonizione che non lascia scampo al big: il giocatore non ci sarà sicuramente alla prossima.

Il Napoli, quindi, prima scenderà in campo contro la Roma allo Stadio Diego Armando Maradona. Un big match che per gli azzurri è imprescindibile non sbagliare, dal momento che il risultato finale peserà molto in ottica classifica di Serie A. Ma subito dopo affronterà lo Spezia e per Gotti non arrivano buone notizie.

Subito dopo la sfida contro la squadra di José Mourinho, per gli azzurri ci sarà lo Spezia da affrontare. E proprio la squadra di Luca Gotti è in campo questa sera contro il Bologna al Dall’Ara. Ci sono stati tuttavia già due infortuni tra le file del club ligure, uno più pesante dell’altro. E non è tutto.

Al 67′, infatti, è stato costretto a lasciare il campo Holm, sostituito con Verde. Ma solamente dopo un minuto è arrivata la sostituzione anche per Moutinho. Per quest’ultimo trapela pessimismo, perché come riferito da ‘Dazn’: “Infortunio di natura traumatica, il giocatore è uscito molto dolorante”. Rischia perciò fortemente di non esserci contro il Napoli domenica 5 febbraio. Il problema per i liguri è che i guai non sono finiti qui. Perché c’è anche un loro big squalificati.

Napoli, dopo la Roma ci sarà lo Spezia: Gyasi inguaia Gotti, squalificato contro gli azzurri

Si apre la 20^ giornata di Serie A con Bologna-Spezia e proprio per la squadra in trasferta non sono arrivate buone notizie. Perché oltre ai due infortuni di Holm e Moutinho, è arrivata anche la squalifica per Emmanuel Gyasi all’88’, quindi allo scadere della gara non positiva per i liguri.

Luca Gotti, quindi, non lo avrà a disposizione per la prossima di campionato contro il Napoli e dovrà fare a meno di un vero e proprio big per la sua squadra. Di un giocatore che spesso e volentieri ha segnato gol importanti o messo in scena giocate vincenti. Era diffidato e sarà perciò squalificato.