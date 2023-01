😱 Napoli, è emergenza assoluta: l’ennesimo infortunio preoccupa i tifosi

Dopo la Roma il Napoli affronterà una serie di scontri non impossibili. Gli azzurri cominceranno domenica prossima contro lo Spezia.

In questi minuti è iniziato ufficialmente il ventesimo turno di Serie A. Tanti match interessanti e grande attesa per il posticipo di campionato tra Napoli e Roma, uno scontro comunque ai vertici della classifica. Da un lato la protagonista assoluta della Serie A, capolista con addirittura 50 punti nel girone di andata mentre dall’altra un’ottima Roma comunque impegnata nella lotta per la Champions League.

Il Napoli può chiudere ogni discorso con i giallorossi per la questione scudetto e mantenere un netto vantaggio su tutte le avversarie. Gli azzurri hanno chiuso il girone di andata a 50 punti e sono la netta favorita per la vittoria finale del campionato. Dopo la Roma la formazione partenopea affronterà una serie di impegni non impossibili.

Si comincia domenica a La Spezia contro la formazione di Luca Gotti, un club impegnato in piena lotta salvezza. Domenica match proibitivo per gli uomini del club ligure ed una situazione che, minuto dopo minuto, si complica notevolmente. Il Napoli domenica dovrebbe affrontare una squadra davvero molto rimaneggiata.Â

Napoli, ancora problemi in casa Spezia

Lo Spezia è impegnato in questi minuti nell’anticipo di Serie A contro il Bologna, una trasferta tutt’altro che semplice al Dall’Ara. Il club ha diversi big fuori, a partire dal capocannoniere Nzola e dal difensore Simone Bastoni, uno dei perni della squadra e fondamentale nelle dinamiche difensive del club. Il primo tempo del match ha visto un nuovo problema per Gotti.

Nei primi minuti del match si è fermato per infortunio il centrocampista ligure Kovalenko, uscito per un problema muscolare. Apprensione per Gotti che perde l’ennesimo centrocampista e rischia di affrontare domenica la capolista in totale emergenza. Gotti al suo posto ha dovuto schierare Maldini jr. arretrato a centrocampo per porre freno a questa situazione di emergenza. Per la cronaca il primo tempo è finito 1 a 0 per il club felsineo, a segno con Posch. Risultato negativo e l’ennesima perdita per uno Spezia in grossa difficoltà .