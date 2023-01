Calciomercato Napoli, è addio: l’annuncio dell’ultim’ora è netto

Per il Napoli di Luciano Spalletti, in attesa del gara di domenica contro la Roma, ci sono delle importanti novità in sede di calciomercato.

Dopo l’ultimo turno di campionato, il Napoli ha letteralmente preso il volo in campionato. Gli azzurri, grazie anche alle sconfitte di Inter e Milan contro Empoli e Lazio, hanno adesso la bellezza di dodici punti di vantaggio sul secondo posto.

Il Napoli ha chiuso il proprio girone di andata con la bellezza di 50 punti, battendo il record del 2018, ovvero quando Maurizio Sarri sedeva sulla panchina azzurra. Per i partenopei, tuttavia, non è il momento di rilassarsi. Domenica prossima, infatti, allo Stadio Diego Armando Maradona arriverà la Roma di José Mourinho.

La squadra giallorossa, infatti, è tra le squadre più in forma del campionato, visto che ha totalizzato dieci punti nelle prime quattro partite di questo 2023. Tuttavia, oltre alle classiche questioni di campo, il Napoli è attento anche alle possibili occasioni di calciomercato. Proprio su questo fronte bisogna registrare delle ultime novità.

Calciomercato Napoli, l’annuncio di Sky: “La Fiorentina ha chiuso l’accordo per Josip Brekalo”

Secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, infatti, Josip Brekalo è pronto per trasferirsi alla Fiorentina. Nei giorni scorsi si era parlato di un possibile interessamento del Napoli, ma poi il club viola ha chiuso l’operazione con il Wolfsburg. Il club gigliato darà un indennizzo a quello tedesco per anticipare la concorrenza.Il croato dovrebbe arrivare nel capoluogo toscano domani mattina per effettuare le visite mediche di rito.

Dopo l’esperienza con la maglia del Torino, quindi, per Brekalo è il momento di tornare in Italia. I tifosi della Fiorentina, intanto, sperano che l’arrivo del giocatore croato possa dare una mano alla squadra di Vincenzo Italiano a cercare di segnare di più, visti i problemi gravissimi sia di Jovic che di Cabral nel realizzare in rete le occasioni create.

Il calciomercato del Napoli, nonostante il mancaro arrivo del croato, è stato comunque positivo, visto che ha completato la rosa con gli arrivi di Gollini e Bereszynski.