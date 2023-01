Napoli-Roma, ancora dubbio Kvara? La mossa di Spalletti

Il tecnico del Napoli ha buone ragioni per sorridere: la sua squadra può contare su un importante fattore in vista della gara contro la Roma

La gara con la Roma si avvicina. Al Maradona, il Napoli vuole aprire nel migliore dei modi anche il girone di ritorno. Gli azzurri hanno una ghiotta possibilità per mandare un altro segnale importante alle avversarie e al campionato, contro una delle formazioni che hanno evidenziato un rendimento migliore nel periodo recente.

Spalletti, che si gode lo straordinario momento di Osimhen e vive con un pizzico d’apprensione in prospettiva per il futuro di Kim, deve sciogliere il dubbio Khvicha Kvaratskhelia. Il georgiano ha saltato il derby dello scorso weekend contro la Salernitana. Sull’ex Rubin Kazan ha fatto il punto il ‘Corriere dello Sport’, in edicola questa mattina.

Napoli, decisione presa per la gara con la Roma: Spalletti rispolvera Kvaratskhelia dal primo minuto

Recupero importante per il Napoli in vista dell’appuntamento di domenica contro la Roma. La formazione di Luciano Spalletti ha recuperato Khvicha Kvaratskhelia. L’attaccante georgiano è pronto a rientrare in campo dal primo minuto nella gara contro la squadra di José Mourinho.

Il calciatore ex Rubin Kazan ieri è tornato in gruppo dall’inizio alla fine della sessione. L’attaccante pertanto si è lasciato definitivamente alle spalle l’attacco influenzale che lo ha debilitato in maniera particolare. Ora però vuole tornare protagonista e contro la Roma ci sarà dal calcio d’inizio per tornare ad illuminare la scena e far rivivere il suo calcio ai tifosi del Napoli.

Il 21enne di Tiflis in Serie A ha collezionato fino a questo momento 15 presenze dimostrando di essere un valore aggiunto molto prezioso per il collettivo di Luciano Spalletti, come testimoniano le 7 reti realizzate. I numeri di Kvaratskhelia sono sotto gli occhi di tutti. Un’arma in più, dunque, per bloccare la corsa della Roma di José Mourinho.