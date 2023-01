🚨Napoli, i tifosi ora tremano: c’è anche il PSG sul titolare di Spalletti

Luciano Spalletti deve stare attento: uno dei titolari del Napoli è terminato nel mirino dei parigini e di un’altra grande d’Europa

Il Napoli si gode un momento esaltante. La squadra di Luciano Spalletti ha fatto il vuoto alle sue spalle. Gli azzurri hanno raggiunto un distacco di dodici punti. Un vantaggio notevole, come mai prima d’ora nei precedenti di Serie A. Merito di un gruppo coeso che non soffre di dipendenze da alcun uomo.

Nei primi mesi di questo campionato sono emerse parecchie figure di spicco. Da Kvaratskhelia ad Osimhen, adesso non solo bomber incontenibile ma anche centometrista, a Kim Min Jae. Gli azzurri hanno dimostrato di essere un’orchestra che può far a meno anche di uno strumento rimanendo ugualmente capace di suonare una musica gradevole. Crescono, intanto, le attenzioni degli altri club intorno ad alcune figure.

Calciomercato Napoli, Kim Min Jae tra rinnovo e offerte: due top club rimangono sul coreano

Il Napoli continua a monitorare la situazione di Kim. Il centrale coreano giunto in estate dal Fenerbahce fa parlare di sé per il buon rendimento e l’ottimo adattamento al campionato italiano. Si è parlato parecchio della clausola di rescissione del giocatore, che potrebbe portarlo via dalla città partenopea a cifre relativamente basse.

Sul difensore ha fatto il punto Fabio Mandarini. Il giornalista del ‘Corriere dello Sport’ ne ha parlato durante ‘Giochiamo d’anticipo’, trasmissione di ‘Televomero’. “Il Napoli sta provando a ritoccare l’ingaggio e anche la clausola. Si lavora per portarla da 48 a 65 milioni di euro. Su di lui c’è il Manchester United e forse anche il PSG. La volontà del difensore però è quella di restare. E la dimostrazione di ciò è il fatto che si sieda a trattare. Vuole trovare continuità in un progetto vincente”.

Il giornalista del quotidiano romano ha poi parlato pure di Khvicha Kvaratskhelia: “A meno di grandi sorprese, resterà al Napoli”. Anche il georgiano ha raccolto diverse impressioni favorevoli in Europa ed è già appetito da alcuni top club.