Napoli, Giuntoli punta un colpo per il futuro: spunta il nome a sorpresa

Cristiano Giuntoli non si ferma mai: il direttore sportivo del Napoli è a lavoro per un colpo che potrebbe rafforzare la rosa azzurra nel futuro.

La politica del Napoli per il futuro è piuttosto chiara. Dopo la necessità per tenere i conti in regola di ridimensionare il tetto ingaggi, la società ha in mente di puntare sui giovani e/o sui nomi ancora sconosciuti ai grandi riflettori, come accaduto con il georgiano Kvaratskhelia. In questi anni lo scouting del Napoli si è dimostrato all’altezza del compito, scovando vere e proprie pepite anche in campionati minori.

Potrebbe essere il caso della Serie C. Oltre a guardare ad Est oppure in Sudamerica, il Napoli potrebbe approfondire i contatti che ha in Italia e ritrovare puri talenti anche nelle categorie inferiori. Il ricambio generazionale è chiave per garantire agli azzurri di avere a disposizione forza fresche da alternare e far convivere con i veterani.

Secondo quanto riferito da ‘TMW’, l’ultimo nome finito sulla lista del direttore sportivo, Cristiano Giuntoli, sarebbe quello di Mattia Felici, esterno sinistro classe 2001 in forza alla Triestina.

Napoli su un difensore della Serie C: piace Felici della Triestina

L’obiettivo per l’attacco sarebbe comunque da lavorare in ottica estiva. Il Napoli ritiene completato il calciomercato invernale, che ha visto arrivare Bereszynski e Gollini e cedere Zanoli alla Sampdoria in prestito e Sirigu alla Fiorentina. Per il resto se ne riparlerà a campionato finito, ma la società intende caldeggiare la situazione, perché Felici è seguito già da diversi club.

Pare, infatti, che il calciatore della Triestina piaccia anche a Modena, Cagliari e Venezia. È chiaro che quella azzurra potrebbe essere la soluzione più ambiziosa e valida, ma per non perdere minuti e spazio il giocatore potrebbe comunque scegliere un cammino più progressivo e quindi passare prima dalla Serie B. Ad ogni modo la Triestina non vuole privarsene, almeno nei prossimi mesi, quindi ogni parola definitiva sarà pronunciata in estate. C’è tempo per riflettere.