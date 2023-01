😔 Napoli, brutte notizie per Giuntoli: l’accordo è ad un passo

Non solo campionato per il Napoli capolista della Serie A. Il club azzurro è uno dei club più attivi sul calciomercato italiano.

Il Napoli di Luciano Spalletti affronterà la Roma domani sera al Maradona, in un match che assume i contorni di sfida scudetto. Gli azzurri, a dire il vero, dominano la Serie A e sono nettamente avanti rispetto alle avversarie ma affrontano uno dei club più in forma del campionato italiano. Mourinho proverà lo scherzetto a Spalletti, un avversario che più volte ha battuto in passato.

Il club partenopeo guida la classifica con dodici punti di vantaggio sul Milan e un vantaggio anche maggiore sulle altre avversarie. In concomitanza con il campionato va anche il calciomercato. La sessione di gennaio di questo calciomercato invernale è stata una delle più povere della storia del calcio italiano.

Pochissimi acquisti, spesso solo in prestito mentre in Premier League le big e non solo si sono scatenate a suon di milioni. Il Chelsea ha effettuato acquisti di grande valore, basti pensare al colpo Mudryk, giovane talento ucraino acquistato per ben 100 milioni di euro. Il Napoli intanto ha chiuso due colpi low cost, portando a casa gli arrivi di Gollini e del difensore Bereszynski.

Calciomercato Napoli, l’affare può sfumare

Cristiano Giuntoli non è rimasto fermo ed è sempre molto attento su alcuni dei profili più interessanti del calcio nazionale e anche mondiale. Uno degli obiettivi del club azzurro è il centrocampista marocchino Ounahi, giocatore che abbiamo visto come rivelazione dell’ultimo Mondiale in Qatar. Ounahi è uno dei calciatori più interessanti della Ligue1 e la capolista della Serie A lo monitora da tempo.

La stampa francese è ormai certa, Ounahi è ad un passo dal Marsiglia. Il club francese insegue da tempo un rinforzo a centrocampo. Negli ultimi giorni è sfumata la trattativa per Ilic, giovane talento del Verona finito al Torino e l’Olympique ha ripiegato su Ounahi, ormai vicinissimo al trasferimento. Sfuma il colpo per il Napoli, il pallino di Giuntoli è destinato a restare in Francia.