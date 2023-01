“Sarà difficile”: Napoli-Roma, le parole in diretta spiazzano tutti

C’è grande attesa per il big match del ventesimo turno di Serie A tra il Napoli di Luciano Spalletti e la Roma di Josè Mourinho.

Domenica sera inizierà ufficialmente il girone di ritorno del Napoli capolista. Per gli azzurri, sempre più dominatori di questa stagione, subito un impegno complicato: arriva, infatti, al Maradona la Roma di Josè Mourinho. Il derby del Mezzogiorno è molto atteso ed entrambe le squadre si trovano in un grande momento di forma. Gli azzurri guidano la classifica, i giallorossi invece sono rientrati in piena zona Champions League.

Il 2023 era iniziato con una sconfitta per gli azzurri, l’unica a dire il vero in questo campionato. Dopo il ko di San Siro contro l’Inter, il club partenopeo è tornato ai livelli standard ed ha distrutto chiunque. La vittoria per 5 a 1 contro la Juve ha mandato in estasi i tifosi e l’unica nota negativa è stata l’eliminazione dalla Coppa Italia contro la Cremonese, arrivata in maniera incredibile e solo ai calci di rigore.

Domenica c’è Napoli-Roma e il capitano azzurro Giovanni Di Lorenzo ha parlato del match ai microfoni della Lega Serie A. Ecco le sue parole: “La Roma è una grande squadra, sarà una sfida difficile, loro hanno grandi giocatori e un grande allenatore. Conosco tanti di loro perchè giocano in Nazionale con me e sono consapevole che dobbiamo fare una sfida tosta”.

Napoli, Di Lorenzo netto su Dybala

Nell’intervista Di Lorenzo ha parlato anche di Paulo Dybala, pericolo numero uno del club capitolino. Di Lorenzo ha parlato così riguardo il talento albiceleste, in passato accostato anche al Napoli. Ecco le sue parole nello specifico:

“Parliamo di un campione, Dybala è un calciatore con grandi qualità. Annullare giocatori del genere è molto difficile ma attraverso un buon lavoro difensivo proveremo a limitarlo il più possibile”. Dybala è stata finora il mattatore assoluto della stagione giallorossa e la maggior parte delle reti della squadra di Mourinho nascono dai suoi piedi. La Roma tenta l’impresa al Maradona ma gli azzurri proveranno in tutti i modi a fermarli.