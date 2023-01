😱 Napoli, Giuntoli stupisce ancora: ecco il talento italiano

Non solo campionato per il Napoli di Spalletti. La società azzurra guarda con attenzione le dinamiche di calciomercato.Â

Il Napoli di Luciano Spalletti è stata finora la grande protagonista di questa prima parte di stagione. Gli azzurri, campioni d’inverno, hanno letteralmente dominato il girone di andata e hanno acquisito in vantaggio importante in vista della seconda parte di stagione. Il club partenopeo affronterà domenica la Roma con un vantaggio clamoroso di 12 punti sulla seconda e 13 invece sulla terza. Numeri a dir poco sorprendenti.

E pensare che a inizio stagione nessuno credeva davvero nel club partenopeo, almeno in chiave scudetto. La società , in primis il presidente Aurelio De Laurentiis e il direttore sportivo Cristiano Giuntoli, hanno avallato un mercato particolare. Il club ha ceduto diversi big, riducendo in maniera netta il bilancio e perdendo calciatori del calibro di Insigne, Mertens o il gigante difensivo Kalidou Koulibaly.

Il ds azzurro Giuntoli ha avuto il grande merito di anticipare i top club europei ed acquistare a cifre piuttosto contenute Kvicha Kvaratskhelia e il difensore coreano Kim. Il dirigente del Napoli ha ridotto i costi ed è riuscito a creare una squadra che è addirittura migliorata rispetto al passato. La società ed i tifosi hanno grande fiducia nel dirigente e nelle sue scelte.

Napoli, Giuntoli monitora un giovane talento

Giuntoli è molto attento al mercato nazionale ed internazionale e osserva alcuni giovani talenti sul panorama mondiale. Secondo quanto riporta Sportitalia il Napoli ha messo nel mirino il centrocampista italiano ma con origini ivoriane Ibrahima Bamba, considerato come uno dei prospetti più interessanti nel suo ruolo.

Bamba milita tra le fila del Vitoria Guimaraes ed ha attirato l’attenzione di diversi club italiani ed europei. Il Napoli dovrà sfidare alcuni big e club soprattutto molto interessati ai giovani più interessanti. Oltre agli azzurri ci sono Bologna, ma soprattutto Atalanta ed Arsenal, club che stanno facendo bene nei rispettivi campionati e che sono sempre molto attenti ai giovani calciatori.