Calciomercato Napoli, il suo destino è segnato: andrà in Premier League

Non solo campionato per il Napoli. Gli azzurri di Luciano Spalletti osservano cosa succede sul calciomercato nazionale ed internazionale.

La sessione estiva di calciomercato del Napoli è stata a dir poco fantastica. Il patron azzurro Aurelio De Laurentiis e, assieme, il direttore sportivo Cristiano Giuntoli, hanno lavorato alla grande ed hanno indovinato ogni scelta. Le cessioni di Insigne, Koulibaly, Mertens o Fabian Ruiz, gli arrivi di giovani talenti, la società ha indovinato quasi ogni cosa.

L’addio di Fabian Ruiz ha portato la contemporanea esplosione di Lobotka, calciatore ritrovato dopo le difficoltà iniziali in maglia azzurra. Uno dei rebus dell’estate ha riguardato la situazione del portiere, un rebus che il Napoli ha portato avanti per davvero diverse settimane. I tifosi erano curiosi di come sarebbe andata, una situazione che stava particolarmente a cuore.

Alla fine è arrivato l’esperto Salvatore Sirigu in estate, ora già andato via in una sorta di scambio che ha portato Gollini in azzurro. Il club partenopeo è stato però molto vicino a Keylor Navas, esperto estremo difensore del PSG, che ha vinto tutto con la maglia del Real Madrid.

Napoli, Keylor Navas andrà in Premier League

Napoli e PSG non hanno trovato l’accordo in estate per Navas, estremo difensore con grande esperienza ed un ricchissimo ingaggio. Alla fine il calciatore è rimasto in Ligue1, ma solo nelle vesti di vice e giocatore che ha trovato davvero poco spazio nella squadra di Galtier. Donnarumma è ormai un titolare fisso e Keylor è rimasto così ai margini della squadra.

L’edizione odierna dell’Equipè si è concentrata sul futuro del giocatore e Keylor Navas potrebbe dire addio in questa sessione di calciomercato. Il giocatore spinge e vuole andare via, sulle sue tracce c’è l’ambizioso Nottingham Forest, storico club inglese e città del noto personaggio Robin Hood.. Il club è neo promosso e sogna di volare alto, il calciatore avrebbe dato già il suo consenso e ora serve solo l’accordo tra i club. Su Keylor c’è anche l’Al Nasrr di Cristiano Ronaldo, ma l’estremo difensore vuole ancora giocare in Europa.