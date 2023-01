“Fuori per un mese!”: Juve, ora spunta la lite con Allegri

Spunta il racconto che ha spiazzato i tifosi della Juve. La lite con Massimiliano Allegri ed il retroscena emerso proprio in queste ore.

La Juventus non vive uno dei momenti migliori della sua storia recente. Sono passati meno di 20 anni dalla terribile vicenda legata a ‘Calciopoli’, eppure sembra che ancora una volta la squadra bianconera sia finita al centro di uno scandalo che al momento ha portato a 15 punti di penalizzazione. La cosa, però, pare non finisca soltanto con questo effetto sulla classifica della stagione attuale. C’è il rischio che la Juve debba pagare altre sanzioni, sia in termini economici che sportivi.

Starà a Massimiliano Allegri tenere insieme lo spogliatoio, cercando al tempo stesso di tenere fuori questi spigolosi argomenti che rischiano di distrarre i giocatori. C’è grande fiducia sull’allenatore toscano proprio in questo senso, visto che negli anni lui stesso ha saputo dimostrare di saper gestire situazioni molti complesse sotto il punto di vista mentale. Basta pensare alla rimonta fatta in questa stagione dalla Vecchia Signora nel corso del girone di andata.

Juve, il racconto di Lemina e la lite con Allegri

In queste ore è emerso un racconto molto particolare da parte di un ex Juve che ha parlato proprio di Allegri e di un episodio molto particolare che ha visto protagonista il tecnico della Juve. Il tutto è stato riportato da Mario Lemina, che ha vissuto l’esperienza bianconera proprio col tecnico nativo di Livorno in panchina.

Il centrocampista oggi in forza al Wolverhampton ha raccontato di una lite con Allegri: “Il fatto di non giocare, dopo esser stato titolare, ha cominciato a pesare”, il racconto del passato di Lemina ai microfoni del canale YouTube ‘Colinterview’. “Ho il mio ego, come tutti i calciatori. Riguardo a questa incomprensione c’è stato un alterco con Allegri in campo, durante un allenamento”, le parole di Lemina.

“Quel fine settimana avevamo perso e ho la sensazione che tutta la frustrazione del momento il tecnico l’abbia scaricata su di me”, le parole amare di Lemina. “Io non l’ho accettato, abbiamo avuto questa discussione che ha appesantito l’ambiente durante l’allenamento. Da lì per un mese mi sono allenato da solo“, la rivelazione di Lemina.