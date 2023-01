“È impossibile…”: colpo di scena Napoli, Allegri lo ha detto in diretta

Dopo il pareggio della sua Juventus contro l’Atalanta, Massimiliano Allegri ha spiazzato i tifosi del Napoli con un colpo di scena.

La Juventus ha trascorso una settimana difficilissima, visto che in pochi giorni ha prima perso 5-1 contro il Napoli di Luciano Spalletti e poi ha subito la pesantissima penalizzazione di 15 punti ad opera della Corte di Appello della FIGC per il caso plusvalenze.

La società bianconera, infatti, è precipitata in classifica, considerando che adesso è decima in classifica. In attesa del ricorso della nuova dirigenza al Collegio di Garanzia del Coni, Massimiliano Allegri ha cercato di far compattare l’ambiente intorno alla sua squadra.

Un’ottima prima risposta è arrivata già nella serata di questa sera, perché la Juventus ha fornito un’ottima prestazione nel pareggio per 3-3 contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini. La ‘Vecchia Signora’, infatti, è riuscita a reagire per ben due volte al momentaneo vantaggio del team bergamasco. Tuttavia, a termine della partita, lo stesso Massimiliano Allegri ha sorpreso un po’ i tifosi del Napoli.

Allegrà da un grosso colpo di scena: “Il Napoli è impossibile da raggiungere”

Il tecnico toscano, ai microfoni ufficiali di ‘Sky Sport’, ha infatti rilasciato queste dichiarazioni: “Non è facile trovarsi al decimo posto, ma è ancora tutto aperto. La squadra sta facendo una buona stagione, a parte la Champions ed il Napoli che è impossibile da raggiungere. Abbiamo un gruppo di lavoro straordinario. Se sono preoccupato per i gol presi? Bisogna saper valutare le reti che abbiamo subito. Contro gli azzurri ci siamo sfaldati come squadra, mentre stasera sono stati commessi errori individuali. Di Maria? Ha fatto un’ora di gioco straordinaria, mentre in settimana valuteremo le condizioni di Pogba e Vlahovic”.

Massimiliano Allegri ha poi concluso il suo intervento: “La squadra è stata molto brava, non è facile andare sotto per un errore di Szczesny che di solito non commette. Stiamo vivendo sicuramente un periodo particolare, ma siamo riusciti ad abituarci velocemente. Siamo riusciti ad avere una buona reazione contro una buona Atalanta. Dispiace per i gol che abbiamo preso, ma l’importante era riuscire a fare risultato”.