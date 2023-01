Napoli, problemi per Meret? Arriva l’annuncio a sorpresa

Napoli, attenzione alle parole che spuntano fuori nella vigilia della gara contro la Roma. Problemi in vista per Alex Meret? Ecco il motivo

Lo scetticismo durante la scorsa estate aveva toccato punte da record. E invece, Alex Meret è riuscito a zittire tutti e a prendersi la porta del suo Napoli. Conquistare la fiducia di Luciano Spalletti e della piazza azzurra non è stato facile, ma l’ex Spal e Udinese è stato bravo nel dimostrare a tutti il proprio valore a suon di grandi prestazioni e grandi parate. Quelle su Rrahmani in Napoli-Juve e quella su Piatek in Salernitana-Napoli, dopotutto, sono state soltanto le ultime.

Adesso Meret è divenuto una delle assolute certezze di questo Napoli che sta infrangendo qualsiasi record e che sta dominando il campionato di Serie A. E se gli azzurri sono tra le migliori difese della Lega (la migliore per gol concessi e tenuta), il merito è anche suo. Una bella rivincita per il classe 1997, che, con qualche anno di ritardo, ha finalmente raggiunto le aspettative che erano state riposte su di lui quando comprato dall’Udinese nell’estate del 2019. Dietro la sua rinascita, di certo, c’è anche il mancato dualismo con un altro portiere di prima fascia nella rosa azzurra.

Napoli, Spalletti tesse le lodi di Pierluigi Gollini: problemi in vista per Meret?

Eppure, in estate, Luciano Spalletti aveva ribadito la sua necessità di avere due portiere di primo livello in organico. Un qualcosa che con Sirigu non è stato dimostrato, ma che con Gollini ora potrebbe verificarsi. L’ex Atalanta non è reduce da stagioni esaltanti, seppur il tecnico azzurro continui ad esaltarne il potenziale: “E’ fortissimo, davvero molto preparato. Ha vissuto un momento di flessione, ma qui può ritrovare la tranquillità per rilanciarsi alla grande. Siamo contenti di averlo con noi”.

Un attestato di stima importante, per un portiere difficile da immaginare perennemente seduto in panchina. Scalzare Meret sarà tutt’altro che semplice, mentre i tifosi sperano che un possibile e nuovo dualismo non generi ancora problemi al forte portiere friulano.