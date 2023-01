Napoli, purtroppo è arrivata l’ufficialità: brutta notizia per i tifosi

Napoli, purtroppo è arrivata l’ufficialità che gela Spalletti e Giuntoli. Brutta notizia per i tifosi, adesso non c’è più nulla da fare.

Giornata di vigilia per il Napoli, che domani affronterà la Roma nel big match di Serie A. Tra le mura del Maradona, la formazione di Luciano Spalletti proverà a non interrompere la propria marcia per lo Scudetto. Dinanzi, però, troverà un’avversaria in grande rampa di lancio, rivitalizzata e riproposta tra le zone alte di classifica dopo il convincente avvio di 2023. Un curriculum importante, quello raccolto finora dagli uomini di Mourinho, che a Fuorigrotta proveranno a raccogliere uno scalpo di lusso.

Nel mentre che si avvicina alla gara, la dirigenza del Napoli continua a programmare il futuro. Al centro dei desideri del DS Cristiano Giuntoli, la necessità di individuare un centrocampista su cui investire in attesa della prossima stagione. Anche perché il riscatto di Ndombele appare tutt’altro che certo e la permanenza di Piotr Zielinski va ancora intavolata. Per questo, il direttore sportivo degli azzurri era sulle tracce di profili come Ounahi per la temporada 2023-2024, anche se le notizie che sono arrivate nell’ultima ora non sono per nulla positiva per il Napoli e i suoi tifosi.

Ufficiale Napoli, Azzedine Ounahi va al Marsiglia: brutta notizia per Giuntoli, Spalletti e i tifosi

Ultima ora importante che arriva dalla Francia, dove l’Angers ha ufficializzato la cessione di Azzedine Ounahi all’Olympique Marsiglia. Una brutta notizia per Giuntoli, che qualche giorno fa si diceva ottimista ai microfoni di ‘Sportmediaset’ circa una buona riuscita dell’affare. E invece, la spunta l’OM e lo fa con un’offerta inferiore ai 15 milioni di euro proposti dal Napoli. Secondo i media transalpini, le cifre dell’addio del marocchina risalriberro a 10 milioni di euro, comprensivi dei 2 milioni da versare con i bonus.

Un qualcosa che ha scontentato parte della tifoseria azzurra, che sperava di vedere in Ounahi l’ennesima intuizione di mercato di Giuntoli. E magari, una brutta notizia anche per Luciano Spalletti, che si auspicava già un primo rinforzo in vista della prossima stagione.