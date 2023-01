Napoli, si complica la lotta Scudetto? Annuncio a sorpresa

Il Napoli è primo in classifica ma non intende rilassarsi. Il tecnico Spalletti, in conferenza, ha messo in guardia i suoi.

I punti di vantaggio rispetto al Milan secondo sono 12. Il Napoli, però, non ha alcuna intenzione di fermarsi e cullarsi sugli allori. Il percorso che porta verso il terzo scudetto della storia azzurra è ancora lungo e per regalare ai tifosi la gioia più grande servirà restare concentrati e continuare a macinare vittorie. Ecco perché Luciano Spalletti, in occasione delle ultime sedute di allenamento, ha invitato i propri giocatori a mantenere alto il livello di gioco.

Il match di domani contro la Roma costituirà un crocevia di fondamentale importanza, quanto mai ricco di ostacoli. I giallorossi, infatti, da quando è ripartita la stagione non hanno mai perso: 4 vittorie ed un pareggio, per un totale di 8 gol fatti e soltanto 2 subiti. Un bilancio eccellente, che ha consentito ai capitolini di risalire in classifica portandosi a -1 dal secondo posto e qualificarsi ai quarti di finale della Coppa Italia.

Allo stadio “Maradona” la squadra si presenterà orfana di Nicolò Zaniolo e di Eldor Shomurodov, con l’obiettivo comunque di provare ad allungare la striscia di risultati utili consecutivi. Un avversario temibile che, in queste settimane, ha dato dimostrazione di aver risolto la maggior parte delle criticità riguardanti la fase difensiva e di poter bucare le retroguardie avversarie in qualsiasi momento.

Napoli-Roma, Spalletti mette in guardia i suoi

Seppur le due squadre, al momento, siano distanziate da 13 punti, Spalletti oggi in conferenza stampa ha definito l’incontro di domani come una vera e propria “sfida-scudetto. In cosa sarà diversa questa partita rispetto alle altre? In poche cose. Sarà uno scontro diretto, una partita difficile e tutta da gustare da un punto di vista tattico e degli interpreti”. Per il Napoli sarà fondamentale quindi continuare ad allenarsi in maniera serena, senza pensare troppo al titolo.

“Pensiamo al lavoro quotidiano, senza guardare oltre. Nessuno deve avere un comportamento leggero, ma comportamento serio e professionale”. Il traguardo non è ancora all’orizzonte ma il Napoli è in ottima posizione e vuole restarci. La Roma, nel frattempo, è avvisata. Per battere la capolista servirà una prestazione monstre.