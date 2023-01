Roma-Zaniolo, esplode il caos: decisione durissima prima del Napoli

Tra la Roma e Nicolò Zaniolo è rottura totale: il club prende la sua decisione e scoppia così il caos alla vigilia del big match contro il Napoli.

Tra la Roma e Nicolò Zaniolo si è arrivati a un punto di non ritorno. La situazione, vista come complicata già fino a qualche ora fa, adesso sembrerebbe essere degenerata totalmente. Questo è ciò che sta accadendo alla vigilia del big match contro il Napoli.

Ha fatto molto discutere quanto avvenuto nelle ultime ore con Nicolò Zaniolo tra le file della Roma. Perché il giocatore ha chiesto la cessione ma poi ha rifiutato l’unica offerta ufficiale pervenuta.

Con il club giallorosso è perciò rottura. Si attendono le parole di Mourinho, che arriveranno domani in conferenza stampa, ma la situazione non rassicura i tifosi giallorossi alla vigilia della gara contro il Napoli.

Roma-Zaniolo, è scontro totale: alla vigilia del match contro il Napoli arriveranno provvedimenti disciplinari

A dare le ultime per quanto riguarda Nicolò Zaniolo è stata la redazione di ‘Sky Sport’ tramite Di Marzio prima e Mangiante dopo. “La Roma è furiosa“, ha esordito Di Marzio. E ha poi aggiunto: “Il mercato dei giallorossi è completamente bloccato, perché senza la sua uscita non si potranno fare operazioni in entrata. È perciò scontro totale. La Roma si ritiene danneggiata dall’atteggiamento del calciatore. Dal momento che Zaniolo ha chiesto la cessione, non ha preso preso parte agli ultimi match e avendo rifiutato l’unica offerta ufficiale ricevuta dal Bournemouth. Non ci sono possibilità che il club faccia passi indietro”.

Come riferito poi anche da Angelo Mangiante sempre a ‘Sky Sport’: “L’interrogativo ora sarà capire quale sarà la reazione della città. Zaniolo a Roma è stato amato alla follia, è riuscito a suscitare un sentimento, era il predestinato. Sono passati solo otto mesi e si è dissipato tutto. Roma quando condanna lo fa anche in modo duro. Vedremo Mourinho cosa dirà ma non puoi esporlo al momento allo stadio un giocatore come Zaniolo“. È caos perciò in casa di Mourinho alla vigilia della gara al Maradona.