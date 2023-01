Napoli-Kvaratskhelia, spunta la decisione di Spalletti prima della Roma

Napoli pronto ad affrontare la Roma domenica sera, ma Spalletti deve sciogliere il nodo relativo alla presenza di Kvaratskhelia: ci sarà?

Superato il giro di boa a +12 sulla seconda e 50 punti in campionato, il Napoli è pronto ad affrontare il girone di ritorno, che per gli azzurri di Spalletti inizierà domenica sera. In campo al Maradona ci sarà la Roma di Mourinho, sconfitta all’andata all’Olimpico per 1-0 da una rete di Victor Osimhen. Un unico grande dubbio della vigilia per l’allenatore dei partenopei: schierare o no dal primo minuto Kvaratskhelia?

Il georgiano è stato un assoluto protagonista della prima parte di stagione. Arrivando senza troppe aspettative dalla Dinamo Batumi per 10 milioni di euro come sostituto ideale di Insigne, ha stupito tutti. L’ala mancina classe 2001 ha disputato una prima metà di stagione straordinaria, mettendo assieme 9 gol e 12 assist in 20 presenze tra campionato e Champions League.

Dalla fine del 2022, però, Kvara soffre di problemi fisici. A inizio novembre ci si è messa la lombalgia, che gli ha fatto saltare le ultime tre sfide prima della sosta dei Mondiali (Atalanta, Empoli e Udinese). Poi, a metà gennaio, è arrivata l’influenza, che ha costretto Spalletti a tenerlo fuori contro la Cremonese in Coppa Italia e nell’ultima di campionato con la Salernitana. Ora i tifosi si domandano se il georgiano ce la farà per la Roma.

Napoli-Roma: ci sarà Kvaratskhelia? Ecco cosa ha deciso Spalletti

Una decisione importante, anche perché in realtà un vero e proprio vice Kvaratskhelia non c’è, nel Napoli. In queste cinque assenze del georgiano, Spalletti ha provato tre volte Elmas (autore di un gol e un assist contro l’Udinese), una Raspadori e una Zerbin. Il macedone sembra essere la scelta più probabile in caso di assenza di Kvara, ma è ovvio che in una sfida contro la Roma l’ideale sarebbe avere il titolare.

Ufficialmente, per domenica sera Kvaratskhelia dovrebbe aver recuperato dall’influenza. Spalletti dovrà valutare le sue condizioni, ma secondo il ‘Corriere dello Sport’ l’allenatore è intenzionato a farlo partire dal primo minuto. In questo caso, il Napoli scenderebbe in campo con la sua formazione ideale, senza assenze particolari.