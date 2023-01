Napoli-Roma, frecciata al veleno di Mourinho: esplode la polemica

Josè Mourinho ha fatto imbestialire i tifosi del Napoli. Si è accesa una polemica furibonda sui social. Ecco svelato il motivo.

Mancano poche ore alla sfida tra Napoli e Roma. Che il derby del sole non sia una partita come le altre, questo è ampiamente noto. Rivalità acerrima tra le due tifoserie che dura da anni, ma nella fattispecie due squadre che a questo giro si contendono tre punti molto importanti. Ne sono ben consapevoli i due allenatori, che proprio nella giornata di oggi hanno presentato la partita nelle rispettive conferenze stampa.

Ci sarà da capire come entrambi andranno a gestire il match sotto il punto di vista tattico, visto che sia Spalletti che Mourinho vogliono dare una prova di forza alle proprie tifoserie. Il Napoli si presenta alla partita come prima della classe, e dunque favorita sulla carta: la compagine capitolina, dal canto suo, vive un momento brillante con la coppia Abraham-Dybala che sta dando ampiamente spettacolo in queste ultime settimane.

Ma la forza della Roma sta anche nel grande lavoro di Josè Mourinho, anche fuori dal campo. Si, perchè l’allenatore portoghese ci ha abituato ad una schiettezza di fronte alla telecamere che spesso ha rappresentato un modello da seguire per tanti, anche per distogliere l’attenzione e liberare la squadra dal peso mediatico.

Napoli-Roma, la frecciata di Mourinho accende la polemica

Ci ha riprovato di nuovo, Mourinho, con una frase che ha acceso la polemica tra i tifosi delle due tifoserie. Parlando in conferenza stampa, infatti, l’allenatore della Roma si è soffermato sui giocatori azzurri e giallorossi, ponendo poi l’attenzione in particolare su uno dei suoi giocatori.

“Se il Napoli ha giocatori come Paulo Dybala? Come Dybala non ha nessuno, ma ne ha tanti bravi”, ha detto il portoghese. “Hanno grandi giocatori, grande squadra, ma per me come Paulo, no”, ha ancora sottolineato Mourinho.

Un’uscita che ha fatto imbestialire i tifosi del Napoli sui social: molti hanno avanzato il nome di Kvaratskhelia per andare a scalfire la posizione di Dybala. Quelli della Roma, di contro, si scagliano contro i supporters napoletani per gli scarsi elementi per valutare il georgiano. Insomma, tifosi che si punzecchiano sui social, e Mourinho che ancora una volta ha fatto centro.