Il Napoli di Luciano Spalletti lavora in vista del prossimo turno di campionato, il big match del Maradona contro la Roma di Mourinho.

Questo weekend il posticipo di Serie A vedrà il match al Maradona tra Napoli e Roma, squadre di Luciano Spalletti e Josè Mourinho. Tanto da dire per il derby del Mezzogiorno, tante sfide sia in panchina che in campo ed i tifosi azzurri sognano di finire ancora trionfanti. Il match assume comunque contorni davvero molto importanti.

Una delle sfide più intriganti riguarda sicuramente lo scontro tra il talento georgiano Kvicha Kvaratskhelia e la stella giallorossa Paulo Dybala, vicino anche al club azzurro in estate. I due stanno trascinando i rispettivi club a suon di gol e assist e c’è attesa per vederli uno accanto all’altro, seppur con magliette diverse. Dybala in estate ha sfiorato il Napoli ed i due hanno avuto quindi grandi possibilità di giocare con la stessa maglia.Â

Da un lato il Napoli è capolista e tra i tifosi, come tra gli addetti ai lavori, c’è la consapevolezza che il terzo scudetto è sempre più vicino. La Roma è tornata a vincere lo scorso anno con la Conference League, ora il club di Mourinho spera di poter alzare qualche altra coppa, magari una tra Coppa Italia ed Europa League.Â

Napoli-Roma, Dybala vince la prima sfida

Secondo quanto riporta l’intelligenza artificiale di Olocip Paulo Dybala è il miglior calciatore dell’attuale serie A. Il giocatore sta avendo un rendimento impressionante, e come riporta As, i suoi numeri sono straordinari e Paulo è fondamentale per tenere in alto in classifica la squadra capitolina.

Il giocatore argentino, vincitore tra l’altro dell’ultima Coppa del mondo in Qatar, ha dati migliori rispetto alla stella del Milan Rafa Leao e rispetto ai calciatori del Napoli Kvicha Kvaratskhelia e Victor Osimhen. I due stanno trascinando gli azzurri, ma i numeri della Joya sono ancora più netti. Domani le due squadre si affronteranno e Dybala e Kvaratskhelia avranno un motivo in più per dimostrare il proprio valore.