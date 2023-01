Napoli-Roma, il dato è netto: De Laurentiis gongola

Domani sera andrà in scena al Maradona il derby del Mezzogiorno con Napoli e Roma che si affronteranno in un grandissimo match.

Il posticipo della ventesima giornata di Serie A vedrà di fronte il Napoli di Luciano Spalletti e la Roma di Josè Mourinho. Il derby del Mezzogiorno quest’anno è un autentico big match con entrambe le squadre nelle prime posizioni, gli azzurri guidano la classifica mentre la Roma è in gran forma. Sarà Spalletti vs Mourinho, Kvaratskhelia vs Dybala, ci sono tanti motivi per seguire questo grandissimo match.

Il club azzurro, mediante i propri social, ha confermato che la sfida verrà seguita con attenzione nei cinque continenti e c’è grande attesa per il match. La capolista ha avuto finora un percorso netto e c’è grande entusiasmo per quello che potrebbe accadere nelle prossime settimane. Dopo la Roma il calendario degli azzurri sarà più agevole e poi la squadra penserà anche agli Ottavi di Champions League contro l’Eintracht Francoforte.

Tra i tifosi partenopei c’è sempre più la consapevolezza che il terzo scudetto è sempre più vicino o meglio il distacco dalle avversarie ha raggiunto vette inimmaginabili a inizio stagione. La capolista ha un vantaggio netto sulle rivali e domani sera potrebbe dare un’ulteriore botta alla lotta scudetto.

Napoli-Roma, anche De Laurentiis gongola

Come riporta il Corriere dello Sport ci saranno oltre 50 mila spettatori per la sfida al Maradona, più o meno gli stessi che abbiamo visto durante il big match di qualche settimana fa in Napoli-Juve. C’è grande entusiasmo e non è escluso ci possa essere il sold-out con solo qualche migliaia di biglietti ancora da vendere nei settori inferiori.

Mancano poche ore a Napoli-Roma e c’è grande entusiasmo da parte del tifo azzurro. Buone notizie anche per la società e per Aurelio De Laurentiis in vista di uno degli incontri più delicati e importanti della stagione. Il club, in caso di vittoria, taglierebbe definitivamente fuori una rivale nella lotta scudetto e potrebbe chiudere anzitempo un discorso già molto difficile da riaprire.