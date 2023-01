Napoli, delusione per Giuntoli: ora è ufficiale, salta tutto

Pessime notizie per il Napoli. I tifosi ci avevano a lungo sperato, ma per il ds Giuntoli alla fine non c’è stato nulla da fare.

Questa sera il Napoli scenderà in campo contro la Roma per quello che è il big match della prima giornata di ritorno di Serie A. Un match decisamente importante visti anche i risultati delle altre squadre che sono nelle zone alte della classifica. José Mourinho ha già rivelato quale sarà la formazione giallorossa, mentre quella di Spalletti dovrebbe essere stata già ‘prevista’.

Gli occhi del tifosi saranno quindi tutti rivolti al terreno di gioco del Maradona. Il Napoli però deve in queste ore fare i conti con un brutta notizia di calciomercato. Azzedine Ounahi infatti, che nelle scorse settimane sembrava potesse essere molto vicino al Napoli, si è ufficialmente trasferito al Marsiglia. A comunicarlo è la stessa società francese attraverso i suoi canali social ufficiali.

Ounahi è stato una delle principali rivelazioni dell’ultimo campionato mondiale in Qatar dove, con il suo Marocco, è riuscito ad arrivare fino alle semifinali. La cavalcata della nazionale marocchina è infatti stata una delle più grandi sorprese dell’edizione 2022 della Coppa del Mondo. I maghrebini hanno infatti eliminato squadre del calibro della Spagna e del Portogallo, prima di arrendersi in semifinale alla Francia poi secondo nel torneo. Il Mondiale aveva quindi fatto salire l’interesse attorno al calciatore, ma alla fine a spuntarla è stato il Marsiglia.

Napoli, addio Ounahi: il centrocampista va al Marsiglia

La prima scelta dell’OM era però Ilic dell’Hellas Verona. Solo che alla fine il classe 2001 serbo ha optato per restare in Italia e firmare con il Torino. Il Marsiglia così ha deciso di virare su Ounahi, con una trattativa lampo che si è conclusa nel giro di poco tempo. Il Napoli ha ritenuto di non rilanciare per il 22enne marocchino.

Il calciatore arriva a titolo definitivo dall’Angers e ha firmato un accordo che lo legherà all’OM fino al 30 giugno 2027. Ounahi resta quindi in Francia e in Ligue 1, lasciando però un club in grandissima difficoltà di classifica, ultimo a soli 8 punti, e approdando in una delle big del calcio francese, attualmente terza in classifica a 5 punti al PSG capolista.