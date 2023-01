❌ Juve, doccia gelata: annuncio ufficiale, tegola pesantissima

Brutte notizie per Massimiliano Allegri. Oltre alla sconfitta della sua Juve contro il Monza, è emersa un’altra tegola pesante.

Non se la passa bene la Juventus che vive uno dei momenti più critici della sua storia. La squadra bianconera ha vissuto un altro pomeriggio horror, cadendo sotto i colpi di un Monza quadrato ed abile a sfruttare i punti deboli di una squadra che oggi ne sta dimostrando tanti. Per la Vecchia Signora già pesano i 15 punti di penalizzazione che hanno trascinato la squadra nella colonna di destra della classifica.

A questo si aggiungono anche i problemi sul campo, di una squadra che è in evidente difficoltà e non riesce a venir fuori nemmeno con il gioco. Appena un punto in tre partite, troppo poco se si considera anche che la sconfitta di oggi è arrivata contro una squadra ampiamente alla portata come il Monza. Applausi a scena aperta per Raffaele Palladino, questo senza dubbio, ma resta anche la sensazione che troppo poco sia stato fatto per arginare la squadra biancorossa.

Juve, un altro guaio per Allegri: arriva l’annuncio ufficiale

Una delle speranze per l’allenatore della Juve risiede nel recupero di diversi giocatori infortunati. A cominciare da Paul Pogba, che lo stesso Allegri spera di riavere presto in campo. Oggi è arrivata la prima convocazione della stagione, ma il centrocampista francese non è sceso in campo. Allegri punta a riaverlo in campo già dalla prossima partita, ma c’è un altro problema emerso proprio contro il Monza.

Ad essersi fatto male è Arek Milik, che bene si è messo in mostra da quando è arrivato al Monza, fino a non far rimpiangere l’assenza di Dusan Vlahovic. Ma ora pare ci sia un problema al flessore, come emerso anche dalle parole di Massimiliano Allegri ai microfoni di ‘Dazn’ nel post partita: “Milik? Ha sentito tirare e starà fuori per un po’. Ora ci sono Vlahovic e Kean, anche se non ha fatto una grande partita oggi come tutti”, le parole dell’allenatore.