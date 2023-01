😱 “Chi è il fesso?”: Napoli, frecciata al veleno e applauso dei tifosi

Milan e Juve in difficoltà, il Napoli stasera contro la Roma per tre punti importantissimi. Ed intanto arriva la frecciata velenosa.

Una brutta domenica pomeriggio per la Juventus. La sconfitta contro il Monza lascia l’amaro in bocca, soprattutto perchè ci si aspettava una risposta anche in seguito a quelle che sono state le polemiche delle scorse settimane. Invece la Vecchia Signora pare aver avuto un contraccolpo psicologico, o almeno questo è uno degli elementi sui quali si sta analizzando la pesante sconfitta contro la squadra di Raffaele Palladino. Un 2-0 pesante, arrivato tra le mura amiche in un momento dove tutti erano consapevoli che al vittoria rappresentava l’unico obiettivo da perseguire.

Cosi non è stato, ed ora c’è da chiedersi cosa si debba fare per invertire la rotta. Un compito ingrato per Massimiliano Allegri, ad oggi alla guida di una nave nel pieno della tempesta. L’allenatore ha appena recuperato Paul Pogba, che comunque non è sceso in campo nelle partita di oggi, ma ha perso un altro giocatore. L’infortunio di Arek Milik, infatti, è una tegola pesantissima che dovrebbe combaciare, però, con il ritorno di Dusan Vlahovic dall’infortunio. Insomma, un valzer che di sicuro toglie certezze.

Napoli-Juve, meglio Kim o Bremer? La frecciata sui social

A far discutere è anche la tenuta tattica della Juventus, che soprattuto nelle retrovie ha mostrato poca solidità. Gatti, Danilo e Bremer non hanno dato grandi garanzie anche durante la sfida contro il Monza. In generale, è dalla partita col Napoli che la difesa della Juve sembra non riuscire più a fare quella sicurezza maturata nelle settimane precedenti.

Il giornalista Umberto Chiariello, utilizzando il suo profilo Twitter, ha lanciato una frecciata alla Juventus, andando a paragonare proprio Gleison Bremer, arrivato a Torino la scorsa estate, e l’azzurro Kim Min-Jae. “Compitino di logica/aritmetica per i bimbi di terza elementare: se prendi Bremer a 50 milioni e io prendo Kim a 20, chi è il fesso?”, scrive il giornalista.

“Se prendi De KateNULLA a 35 milioni e io prendo Kvara a 10, chi è il fesso? Se tu in porta metti Tatarusanu – continua su Twitter – ed io Meret, chi è il fesso?“, il messaggio velenoso di Chiariello. Una vera bordata per Juventus e Milan, entrambe in un momento molto complicato.