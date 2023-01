Napoli-Roma, piovono critiche: tifosi spiazzati dalla scelta

Il Napoli ha raddoppiato in casa contro la Roma, ma Lozano per un episodio in particolare è entrato nel mirino del malumore.

Il Napoli ha sbloccato il match allo Stadio Diego Armando Maradona grazie a un super gol segnato da Victor Osimhen su assist di Kvaratskhelia. Il georgiano, poi, prima dell’uscita dal campo per sostituzione, si è reso protagonista di un contropiede fulmineo insieme a Kim e Lozano. E proprio quest’ultimo per la decisione presa è entrato nel mirino del malumore via social.

Il Napoli, quindi, è andato in vantaggio nel primo tempo del big match contro la Roma. Ancora una volta è stato imprescindibile Victor Osimhen con le sue qualità e il suo eurogol. Ma nella ripresa gli azzurri hanno cercato in più occasioni di chiudere la gara.

Un’occasione d’oro, a questo proposito, l’ha avuta Hirving Lozano insieme a Kvaratskhelia a sinistra e Kim alla sua destra. Ma il contropiede fulmineo non è andato a buon fine per la scelta del messicano. Che poi in area si è perso anche El Shaarawy andato a segno. Le critiche social sono così piombate su di lui.

Napoli-Roma, Lozano sbaglia in contropiede e perde El Shaarawy sul gol dei giallorossi: critiche per lui

Il Napoli ha in più occasioni cercato di raddoppiare al Maradona contro la Roma con la ripresa del match. Ma un contropiede in particolare, con Lozano protagonista non è andato a buon fine. Il messicano ha, infatti, deciso di calciare in porta facendo sporcare i guantoni a Rui Patricio e non riuscendo a segnare. Nonostante Kvaratskhelia libero da un lato e ancora di più Kim libero dall’altro.

Le proteste social, per la sua scelta, non sono perciò mancate. “Lozano sta superando pure l’egoismo di Insigne”, si legge tra le critiche più piccate. Ma ancora: “Comunque Lozano é da tempo che per me deve fare le valigie”. Anche perché è stato poi lui a perdere in area El Shaarawy sul gol del pareggio. “Il solito Lozano, colpa sua!“, tra gli altri commenti. Il giocatore è stato poi sostituito e al suo posto in campo è entrato Simeone. È stato allora quest’ultimo che ha riportato in vantaggio gli azzurri: gran gol per l’argentino.