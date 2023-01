Napoli-Roma, euforia Osimhen: adesso è anche ufficiale

Il Napoli è passato in vantaggio al Maradona contro la Roma e a metterci la firma è stato ancora una volta un Osimhen in splendida forma: il dato è ufficiale.

Il Napoli sta ospitando la Roma allo Stadio Diego Armando Maradona e non è certamente un caso che a sbloccare un match tanto difficile sia stato uno spettacolare Victor Osimhen con un gol a sua volta strepitoso, su assist di Kvaratskhelia. Il dato ufficiale lo incorona.

“Osimhen è secondo per media nei principali campionato dopo Haaland. E quello di stasera per lui è il tredicesimo gol nelle ultime partite dopo il rientro dall’infortunio”. Questi i dati riferiti da Pierluigi Pardo ai microfoni di ‘DAZN’. Ma non sono certamente gli unici. E a stupire è il quantitativo di gol segnati in sole 16 presenze.

Non è, infatti, un caso che il centravanti stia conducendo meritatamente la classifica marcatori in Serie A. E sia il secondo migliore attaccante nei cinque maggiori campionati europei.

Napoli-Roma, che gol di Osimhen! Il dato è ufficiale e testimonia le sue qualità

Questo il dato, come ha riferito pochi minuti fa tramite il proprio profilo ‘Twitter’ ufficiale ‘OptaPaolo’: “In 16 presenze di questa Serie A, Victor Osimhen ha già eguagliato il suo record di marcature in una singola stagione nei maggiori cinque campionati europei. Ha segnato 14 gol in 16 presenze (come nel 2021/22, ma in 27 presenze). Scatenato“. È perciò ufficiale: uguagliato il suo stesso record ma in modo anche migliore della stagione passata.

La stagione di Victor Osimhen è fin qui certamente da incoronare. L’attaccante si sta confermando come una vera e propria certezza di questo Napoli e le sue qualità stanno mettendo in difficoltà chiunque. Come dimostrato con l’eurogol segnato questa sera mentre era placcato da tre giocatori giallorossi che nulla hanno potuto per cercare di evitare che il pallone finisse nella rete difesa da Rui Patricio.