“Mourinho sbaglia”: Napoli-Roma, Spalletti accende il match

Il Napoli è sceso in campo contro la Roma al Diego Armando Maradona: nel pre-partita Spalletti ha voluto rispondere così alle dichiarazioni di Mourinho.

Il Napoli, quindi, da pochi minuti è sceso in campo per affrontare la Roma. Prima di questo importante match, in conferenza stampa, erano arrivate particolari dichiarazioni da parte di José Mourinho. E proprio in riferimento a quelle parole è arrivata poco fa anche la risposta di Luciano Spalletti.

Questa sera, al Diego Armando Maradona, il Napoli sta ospitando la Roma e il big match già solamente dopo i primi minuti di gioco si sta dimostrando tutto da vivere.

La sfida, in realtà, è iniziata già a distanza e da diverse ore. Con José Mourinho che in conferenza stampa ha affermato: “Complimenti al Napoli per lo scudetto perché è loro meritatamente. Sono la squadra più forte, ha un buon allenatore e ottimi giocatori. Stanno facendo un lavoro fantastico e hanno 12 punti di vantaggio”. Stasera perciò, nel pre-partita, ha risposto così il tecnico della squadra partenopea.

Napoli-Roma, nel pre-partita parla Spalletti: che risposta alle parole arrivate da parte di Mourinho

“Come commenta i complimenti di Mourinho?”, gli è stato chiesto ai microfoni di ‘DAZN’ e Luciano Spalletti ha allora risposto: “Io non ho mai visto nessuno vincere un campionato a gennaio. Prendo le sue parole come se fossero un complimento per quanto fatto dalla squadra fin qui. Un comunicatore importante come lui può sbagliare, perché ripeto a gennaio nessuno ha mai vinto il campionato”.

Ma il mister partenopeo ha poi anche parlato del possibile rallentamento dei suoi visti gli inciampi commessi dalle dirette concorrenti in classifica: “L’incostanza di chi segue è un segnale di ciò che può accadere durante il campionato. Noi abbiamo l’imposizione di fare un passo per volta. Portare nelle partite tutte le nostre qualità e ciò che ci ha permesso fin qui di essere primi. Dentro questo comportamento c’è la possibilità anche di arrivare in fondo in questa maniera qui”.