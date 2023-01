🖊️ Napoli, ha rinnovato prima della Roma: è tutto fatto

Il Napoli ha scelto di rinnovare subito il suo giocatore poco prima del match contro la Roma: è tutto fatto

Tra poco ci sarà il match allo stadio Maradona tra il Napoli e la Roma, molto importante ai fini della lotta scudetto. I partenopei possono aumentare ancora il distacco proprio sui giallorossi e sul Milan, uscito sconfitto contro il Sassuolo a San Siro col clamoroso punteggio di 2-5. Cosa succederà lo dirà il campo, intanto Spalletti può godere per il ritorno di Khvicha Kvaratskhelia, che poteva essere compagno di squadra di Paulo Dybala, se l’argentino non avesse rifiutato l’offerta di De Laurentiis.

I tempi sono cambiati, adesso l’entusiasmo c’è anche a Napoli dove vogliono conquistare il terzo scudetto della loro storia. Manca un girone e la squadra di Spalletti deve iniziare nel migliore dei modi dopo i 50 punti in 19 partite. Nel frattempo, il club partenopeo pensa anche al futuro e ha deciso di rinnovare il contratto di Juan Jesus, che l’anno prossimo giocherà la sua terza stagione al Napoli.

Napoli, è fatta per il rinnovo di Juan Jesus

Secondo quanto riferito da Rai Sport, in particolare dall’esperto di mercato Ciro Venerato, il Napoli ha concluso le trattative per il rinnovo del contratto di Juan Jesus. Il difensore brasiliano è in scadenza il prossimo 30 giugno 2023 e prolungherà, dunque, di un anno con adeguamento: il suo ingaggio sarà di 1,5 milioni di euro. Un rinnovo meritato per quanto fatto vedere sul campo da un giocatore che era arrivato come quarto per completare il reparto. Poi le vicissitudini di Manolas, l’addio di Koulibaly, lo hanno reso un leader dello spogliatoio e il primo sostituto della coppia Rrahmani-Kim.

Juan Jesus in questa stagione ha collezionato 9 presenze in tutte le competizioni, segnando 2 gol. In totale, ha giocato 810′, tanti, ‘agevolato’ anche dall’infortunio che ha subito Rrahmani nella trasferta di Cremona. Spalletti si fida di lui e infatti spostava Kim sul centro destra per utilizzare il difensore brasiliano. E’ un classe ’91 che al Napoli sta vivendo una nuova fase della sua carriera dopo i momenti difficili passati alla Roma, che questa sera troverà da avversario.