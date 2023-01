Napoli-Roma, Spalletti ha deciso: la scelta a poche ore al calcio d’inizio

Napoli e Roma in campo tra poche ore. Luciano Spalletti potrebbe optare per una scelta importante di formazione.

Il match clou della prima giornata del girone di ritorno di Serie A è senz’altro quello tra Napoli e Roma. Al Maradona si sfidano il Napoli di Luciano Spalletti e la Roma di Josè Mourinho. I risultati del turno fino a questo momento rendono la partita decisamente molto importante rispetto agli equilibri del campionato.

Le vittorie di Inter e Atalanta, e la contemporanea sconfitta del Milan, rendono il match tra Napoli e Roma molto importante. Gli azzurri possono allungare sui rossoneri e tenere a distanza le due nerazzurre. Dall’altro lato però la Roma può sfruttare il ko del Milan proprio per far estromettere i rossoneri dalla zona Champions League sopravanzandoli in classifica.

Occhio quini alle scelte dei due tecnici. Mourinho, a sorpresa, ha già rivelato in conferenza stampa la formazione. Davanti a Rui Patricio, terzetto difensivo composto da Mancini, Smalling e Ibanez. Zalewski e Spinazzola esterni, con Matic, Cristante e Pellegrini a centrocampo. In avanti scelta facile con la coppia Dybala – Abraham che nelle ultime uscite dei giallorossi sta facendo molto bene. Nelle ultime 4 partite la coppia formata dall’argentino e dall’inglese ha infatti messo a referto 4 gol e 5 assist.

Napoli-Roma, le probabili formazioni: Spalletti scegli Lozano

Lato Napoli invece, stando a quanto anticipa Sky Sport, potrebbero esserci delle novità. Anche la maggior parte della formazione dovrebbe restare invariata, ci potrebbero essere novità in attacco. Infatti in questo reparto, specificatamente sulla corsia di destra, il messicano Hirving Lozano sarebbe in vantaggio su Politano ed Elmas. A sinistra rientra Kvaratskhelia con Osimhen titolarissimo in avanti.

Per il resto, come detto, pochissimi dubbi da parte di Luciano Spalletti. Tra i pali agirà Meret, solita difesa a quattro con capitan Di Lorenzo a destra, Mario Rui a sinistra e coppia centrale formata da Rrhamani e Kim. Centrocampo a tre con Lobotka play e al suo fianco Anguissa e Zielinski.