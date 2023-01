“Troppo forte”: Napoli, la sentenza in diretta su Spalletti è netta

Napoli-Roma è una sfida di molti incroci e di grande interesse, la commenta il volto noto del calcio e la sua opinione su Luciano Spalletti non ha filtri.

Secondo José Mourinho la grande arma per Napoli-Roma è la sua, nonostante abbia asserito che gli azzurri possano già considerarsi i vincitori del campionato. In conferenza stampa presentando la sfida, il tecnico ha esaltato le doti di Paulo Dybala, che indubbiamente sarà un elemento chiave per la strategia di gioco giallorosso, affermando: “Al Napoli faccio i complimenti. È la squadra più forte con un buon allenatore e grandi giocatori, oltre a una società che ha fatto un ottimo mercato, ma nessuno dei suoi giocatori è al livello di Dybala”.