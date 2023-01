“Serve attenzione…”: furia Napoli, il messaggio social spiazza i tifosi

Il Napoli ha diffuso una nota attraverso i propri canali ufficiali per chiarire una notizia erronea, che stava diffondendosi tra i tifosi.

In città c’è grande fermento. Napoli-Roma non è una partita qualsiasi. Si tratta pur sempre del derby del Sole nonché di un match che oggi più che mai mette di fronte la prima della classe e una formazione dal grande valore tecnico, quale quella giallorossa. Anche i due tecnici, Luciano Spalletti e José Mourinho, con la loro esperienza e personalità rappresentano due figure di spicco e interesse tanto nelle scelte quanto negli accadimenti che circondano la sfida.

Inoltre, in collaborazione con Coca-Cola, il Napoli ha annunciato in settimana che ci sarà un evento speciale nel pre-match. Secondo le prime indiscrezioni diffusesi, tornerà a risuonare all’interno dello stadio ‘O surdato ‘nnamurato. Un inno che manca da tempo a Fuorigrotta, ma è molto desiderato e atteso dai tifosi. Sarà ripristinato, ma con “effetti speciali” ancora non noti.

Nel frattempo, al campo di casa il Napoli sarà accolto dal grande pubblico, sebbene pare che non si registrerà un sold out integrarle. Ci saranno circa 50mila spettatori, con alcune migliaia di biglietti ancora a disposizione, secondo quanto riferito da ‘Il Mattino’.

Niente ritiro pre Napoli-Roma: il chiarimento del club sui social

Freme la tifoseria, che indipendentemente dalle unità che saranno presenti al Maradona, accoglierà come ogni volta i suoi beniamini e cercherà di accompagnarli, in quella che potrà diventare una stagione storica. L’entusiasmo è alle stelle, ma proprio in questa situazione ogni notizia può destabilizzare o generare dubbi. L’ultima riguarda un presunto mancato ritiro pre-gara da parte del Napoli prima della sfida alla Roma.

Il Napoli ha pubblicato un tweet per chiarire proprio quanto stato diffuso quest’oggi come notizia: “Alcuni media sottolineano che alla vigilia della partita contro la Roma, il Napoli non sia andato in ritiro. Serve maggiore attenzione. Il Napoli, in questa stagione, non ha mai pernottato la sera prima della gara in albergo quando si è giocato al Maradona nelle partite serali di campionato e di Champions League”. Una precisazione doverosa, onda evitare che si generino disguidi.