Napoli, ora è ufficiale: la notizia è una manna per Spalletti

A poche ore da Napoli-Roma arriva la notizia perfetta e la più attesa tanto da mister Spalletti quanto dai sostenitori azzurri.

Allo ‘Stadio Diego Armando Maradona’ di Fuorigrotta questa sera andrà di scena il derby del Sole. Napoli-Roma dalle 20:45, sebbene le temperature suggeriscano tutt’altra definizione. Ad ogni modo, a pochi giorni dal 60esimo compleanno di José Mourinho, si tratterà di un vero e proprio big match. Il valore tecnico in campo è molto elevato, ma anche per il prosieguo della stagione è una gara che può dire molto.

Il Napoli potrebbe confermarsi nuovamente contro una delle squadre più forti del campionato e invece la Roma potrebbe ottenere prestigio contro la prima della classe. Tutto ciò in occasione del primo match del girone di ritorno della Serie A.

Chi vedremo in campo? Sicuramente non Zaniolo. Mourinho in conferenza stampa ha parlato apertamente del giocatore italiano, affermando che ormai non rientra più nel progetto tecnico dei giallorossi. Troppi passi falsi, soprattutto fuori dal terreno di gioco e all’interno dello spogliatoio, che hanno rappresentato ormai un punto di non ritorno. Situazione del tutto diversa vive il Napoli.

Napoli-Roma, tra i convocati torna Kvaratskhelia e debutta Gollini

All’interno delle mura azzurre regna serenità e unità di intenti, tra i giocatori e nei confronti del mister. L’eccellente notizia per i tifosi quest’oggi è che è tornato a disposizione Kvaratskhelia: mister Spalletti l’ha inserito fra i convocati di Napoli-Roma. Il georgiano era stato costretto da sintomi influenzali a non prendere parte al derby campano contro la Salernitana. In settimana ha smaltito con i giusti tempi e ha ripreso il ritmo, potendo così partecipare a uno dei match più importanti che restano da disputare un stagione.

L’altra ottima notizia è che debutterà Pierluigi Gollini. Il portiere, giunto in settimana in prestito dal Fiorentina, è ufficialmente il secondo dietro Alex Meret. Salvatore Sirigu, infatti, ha preso la direzione opposta, trasferendosi nel gruppo squadra di mister Italiano. Napoli-Roma è la prima gara che il portiere italiano vivrà dal campo del Maradona come interprete degli azzurri.