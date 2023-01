Rabbia Roma prima del Napoli: Mourinho ‘aveva’ chiuso un gran colpo

La Roma giocherà questa sera contro il Napoli di Luciano Spalletti, ma per José Mourinho non ci sono buone notizie in sede di calciomercato.

Tra le squadre più in forma del nostro campionato bisogna inserire sicuramente la Roma di José Mourinho. I giallorossi, infatti, sono riusciti a totalizzare la bellezza di dieci punti nelle prime quattro partite dell’anno.

Con questa successione di risultati, ai quali va raggiunto anche la qualificazione per il quarto di finale di Coppa Italia contro la nuova Cremonese di Davide Ballardini (che ha eliminato il Napoli ai calci di rigore), la Roma è riuscita finalmente a raggiungere la tanto agognata zona Champions League.

I giallorossi ora sono attesi dal durissimo esame contro il Napoli di Luciano Spalletti. La Roma, infatti, sarà in campo questa sera allo Stadio Diego Armando Maradona per cercare di fermare una capolista lanciatissima verso la vittoria del campionato. Tuttavia, in casa romanista non si è parlato tanto della gara contro gli azzurri, ma della diatriba con Nicolò Zaniolo.

La Roma aveva chiuso per Tadic dell’Ajax, ma il no di Nicolò Zaniolo al Bournemouth ha fatto saltare tutto: la rabbia di José Mourinho

Il giocatore italiano, infatti, ha sì chiesto di andare via in questa sessione di mercato invernale, ma ha anche rifiutato l’unica proposta che soddisfava le esigenze della Roma, ovvero una sua vendita a titolo definitivo. Zaniolo, di fatto, ha rigettato subito l’offerta del Bournemouth, visto che la sua intenzione è stata sempre quella di andare al Milan di Paolo Maldini e Frederic Massa .

Tuttavia, il club rossonero non è mai arrivato a proporre per l’attaccante un’offerta a titolo definitivo. Ma per la Roma, oltre al mancato indennizzo economico (circa 30 milioni di euro), il no di Nicolò Zaniolo al Bournemouth ha fatto saltare anche l’arrivo di Tadic. Il giocatore serbo era stato di fatto scelto da Tiago Pinto e Mourinho per sostituire proprio l’ex Inter.