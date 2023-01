Napoli, Spalletti sfida Conte: è tutto vero, il dato è enorme

C’è grande attesa per il posticipo e big match della ventesima giornata di Serie A tra il Napoli di Spalletti e la Roma di Mourinho.

Questa sera il Napoli di Luciano Spalletti comincerà il girone di andata, subito con un big match. Gli azzurri, dominatori della prima parte di stagione, affronteranno il Derby del Mezzogiorno contro la Roma di Josè Mourinho, una sfida molto sentita e che vede gli azzurri protagonisti. Con una nuova vittoria il Napoli escluderebbe definitivamente il club capitolino dalla lotta scudetto.

Il club partenopeo ha come primo obiettivo quello di tornare a vincere lo scudetto, titolo che manca in terra partenopea da oltre 30 anni. Il girone di andata è stato straordinario e il Napoli ha chiuso il giro di boa a 50 punti, quarto record di sempre per una squadra del campionato italiano. Solo la Juve due volte e l’Inter hanno fatto meglio ma gli azzurri guardano oltre.

I numeri di Kvaratskhelia e Osimhen sono impressionanti, la squadra ha un’ottima panchina e c’è la consapevolezza che la squadra può ottenere altri record, oltre ovviamente alla questione scudetto. Gli azzurri sognano in grande e guardano anche ai possibili record al termine di questa stagione. Senza ovviamente dimenticare il cammino in Champions League.

Napoli, Spalletti ‘sfida’ Antonio Conte

Il club azzurro ha chiuso il girone di andata con ben 12 punti sulle avversarie, la squadra paradossalmente deve avere obiettivi per mantenere questi record e non rischiare di mollare troppo presto. L’edizione odierna del Mattino si concentra su un obiettivo specifico dell’allenatore del Napoli Luciano Spalletti. Nel girone di andata gli azzurri hanno perso solo a San Siro contro l’Inter e il club azzurro ora affronterà quasi tutti i big match davanti ai propri tifosi al Maradona.

Il club azzurro punta con decisione lo storico record di punti della Juventus di Antonio Conte e vuole infliggere al club bianconero l’ennesima delusione. Dopo il 5 a 1 di pochi giorni fa al Maradona la squadra sogna di battere il record di 103 punti del tecnico pugliese, un record molto importante e sicuramente difficile da battere ma gli azzurri hanno dimostrato che possono farcela. E’ un Napoli da record.